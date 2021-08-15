Помер «Бомбардир нації» Герд Мюллер

У неділю, 15 серпня, у віці 75 років помер один із найкращих бомбардирів в історії футболу німець Герд Мюллер.

«Баварія» оплакує Герда Мюллера, якого не стало рано вранці в неділю. Йому було 75 років", — опублікував співчуття мюнхенський клуб, якому легендарний нападник присвятив 15 років ігрової кар'єри.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. - FC Bayern München (@FCBayern) August 15, +2021

Герхард Мюллер народився невдовзі після завершення Другої світової війни, в листопаді 1945-го, в американській зоні окупації Німеччини — місті Нердлінген. Починав займатися футболом у рідному місті, в команді ТСВ 1861, але вже в 19-річному віці перебрався до «Баварії», щоб стати легендарним гравцем для клубу. Чотири звання чемпіона ФРН, стільки ж завойованих національних Кубків, три Кубка європейських чемпіонів, по одному Кубку кубків та Міжконтинентальному кубку у складі мюнхенців, звання чемпіона Європи-1972 та чемпіона світу-1974 зі збірною — такий набір командних трофеїв у колекції «Бомбардир нації», як називали Мюллера.

Серед індивідуальних досягнень — найкращий бомбардир в історії чемпіонату ФРН (365 м'ячів), володар «Золотого м'яча"-1970, включений до списку «ФІФА 100» серед сотні найкращих в історії футболу. Також тривалий час був найкращим бомбардиром в історії збірної Німеччини/ФРН, забивши 68 м'ячів у 62 матчах, поки його показник не перевершив у 2000-х Мирослав Клозе.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легенда туринського «Ювентуса» Джампьєро Боніперті.

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