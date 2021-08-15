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Спорт

Помер «Бомбардир нації» Герд Мюллер

15:31 15 серпня 2021
Герд Мюллер

У неділю, 15 серпня, у віці 75 років помер один із найкращих бомбардирів в історії футболу німець Герд Мюллер.

«Баварія» оплакує Герда Мюллера, якого не стало рано вранці в неділю. Йому було 75 років", — опублікував співчуття мюнхенський клуб, якому легендарний нападник присвятив 15 років ігрової кар'єри.

Герхард Мюллер народився невдовзі після завершення Другої світової війни, в листопаді 1945-го, в американській зоні окупації Німеччини — місті Нердлінген. Починав займатися футболом у рідному місті, в команді ТСВ 1861, але вже в 19-річному віці перебрався до «Баварії», щоб стати легендарним гравцем для клубу. Чотири звання чемпіона ФРН, стільки ж завойованих національних Кубків, три Кубка європейських чемпіонів, по одному Кубку кубків та Міжконтинентальному кубку у складі мюнхенців, звання чемпіона Європи-1972 та чемпіона світу-1974 зі збірною — такий набір командних трофеїв у колекції «Бомбардир нації», як називали Мюллера.

Серед індивідуальних досягнень — найкращий бомбардир в історії чемпіонату ФРН (365 м'ячів), володар «Золотого м'яча"-1970, включений до списку «ФІФА 100» серед сотні найкращих в історії футболу. Також тривалий час був найкращим бомбардиром в історії збірної Німеччини/ФРН, забивши 68 м'ячів у 62 матчах, поки його показник не перевершив у 2000-х Мирослав Клозе.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легенда туринського «Ювентуса» Джампьєро Боніперті.

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