«Колос» у меншості вирвав нічию у «Руха»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 15 серпня, матчами в Ковалівці та Львові продовжився 4-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 4-й тур

15 серпня (неділя)

«Колос» (Ковалівка) — «Рух» (Львів) — 1:1 (Новак, 65 — Борячук, 24). На 58-й хвилині вилучений Ром («Колос»).

У минулому сезоні команди обмінялися виїзними перемогами. І цього разу гості, активніше почавши поєдинок, першими відкрили рахунок у середині першого тайму, коли Борячук вдало замкнув подачу екс-гравця «Колоса» Оріховського зі штрафного. Незабаром після перерви господарі залишилися в меншості після того, як словенський легіонер ковалівців Ром за три хвилини отримав дві жовті картки й достроково залишив поле. Але навіть маючи на одного гравця менше, підопічні Руслана Костишина змогли відігратися — це Новак вдало зорієнтувався у штрафному майданчику після подачі зі стандарту та переправив м'яча до сітки. Більше того, «Колос» був близький до того, щоб вирвати перемогу, але спочатку голкіпер «Руха» парирував удар Сітчінави головою з близької відстані, а незабаром гостей після удару форварда врятувала стійка.

«Львів» — «Олександрія» — 1:1 (Ренан, 45+3 — Спінеллі, 53). На 14-й хвилині Таварес («Львів») не реалізував пенальті.

Львів'яни, які видали наприкінці минулого сезону безпрограшну домашню серію з шести матчів, з початком нинішнього чемпіонату поки не можуть виграти на «Арені Львів». Підопічні Анатолія Безсмертного були близькі до того, щоб порушити неприємну для себе тенденцію в поєдинку з «Олександрією». Вже на 14-й хвилині господарі заробили пенальті, але воротар олександрійців парирував удар Тавареса з 11-метрової позначки. Щоправда, перед самою перервою господарі таки вийшли вперед завдяки гарматному точному удару Ренана зі штрафного. Ось тільки втримати свою мінімальну перевагу львів'янам не вдалося — на початку другого тайму точним ударом із півкола перед штрафним відзначився Спінеллі. І хоч до кінця матчу команди створили безліч моментів, щоб уникнути нічиї, рахунок до фінального свистка більше не змінювався.

14 серпня (субота)

«Верес» (Рівне) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Солдат, 54 — Тілль, 48, з пенальті). На 57-й хвилині Сергійчук («Верес») не реалізував пенальті.

«Десна» (Чернігів) — «Дніпро-1» — 2:1 (Безбородько, 30, Завійський, 86 — Довбик, 78). На 59-й хвилині вилучений Ді Франко («Дніпро-1»), а на 75-й — Піхальонок («Дніпро-1»).

«Зоря» (Луганськ) — «Минай» — 1:1 (Аллахьяр, 65 — Горін, 53).

13 серпня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Металіст-1925» (Харків) — 2:0 (Степаненко, 49, Траоре, 80).

Турнірне становище:

1. «Десна» — 12 очок (4 матчі);

2. «Динамо» — 9 (3);

3. «Шахтар» — 9 (4);

4. «Ворскла» — 8 (4);

5. «Дніпро-1» — 7 (4);

6. «Олександрія» — 7 (4);

7. «Металіст-1925» — 6 (4);

8. «Колос» — 5 (3);

9. «Зоря» — 4 (4);

10. «Минай» — 4 (3);

11. «Рух» — 4 (4);

12. «Верес» — 2 (3);

13. «Львів» — 2 (4);

14. «Маріуполь» — 1 (3);

15. «Чорноморець» — 0 (3).

16. «Інгулець» — 0 (3).

Бомбардири: 4 голи — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»).

Також у 4-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Маріуполь» — «Чорноморець» (16 серпня) та «Інгулець» — «Динамо» (18 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів «Монако» — «Шахтар».

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