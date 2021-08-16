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Спорт

Лідер київського «Динамо» вперше став батьком

7:39 16 серпня 2021
Беньямін Вербич

У 27-річного півзахисника київського «Динамо» Беньяміна Вербича народилася перша дитина. Радісною подією лідер чемпіона України поділився на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото зі столичного пологового будинку з малюком на грудях.

«Май. 15.08.2021», — залишив лаконічний підпис футболіст.

Примітно, що Вербич уже давно не публікує фото зі своєю нинішньою обраницею. Тривалий час словенець зустрічався з датчанкою Амелі Бокел, з якою познайомився, виступаючи за «Копенгаген», але на початку 2021-го стало відомо, що пара розлучилася, а Беньямін закрутив роман із пишногрудою моделлю Playboy Альвіною Лаллі. Щоправда, невідомо, чи є нова обраниця футболіста матір'ю народженої дитини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Олександра Зінченка та Влади Седан народився первісток.

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