Український футболіст із першої ліги забив приголомшливий «сліпий» гол: відео шедевра

Фантастичний гол побачили глядачі матчу 3-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги між «Прикарпаттям» із Івано-Франківська та харківським «Металістом».

На початку другого тайму, за рахунку 2:0 на користь гостей, півзахисник івано-франківців Іван Сондей отримав м'яча в центрі поля та, моментально оцінивши ситуацію, запустив «парашут» у бік воріт суперника. Голкіпер харків'ян, засліплений сонцем, ворухнувся в неправильну сторону, а коли зрозумів, куди летить м'яч, було вже пізно — його стрибок не врятував від пропущеного гола.

Відзначимо, що цей забитий м'яч так і залишився для господарів єдиним у матчі. А гості до фінального свистка забили ще двічі й відсвяткували впевнену перемогу — 4:1, завдяки якій разом із криворізьким «Кривбасом» очолюють турнірну таблицю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський воротар Олександр Васютін, який виступає за шведський «Юргорден», пропустив безглуздий гол із центру поля.

Фото ФК «Прикарпаття»

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