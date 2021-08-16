У четвер, 19 серпня, луганська «Зоря» на 28-тисячному «Альянц-Штадіоні» у Відні проведе перший поєдинок раунду плей-оф Ліги Європи проти віце-чемпіона Австрії «Рапіда» (арбітр — 33-річний Сандро Шерер зі Швейцарії).

У минулі вихідні суперники провели чергові матчі в своїх національних лігах. Підопічні Віктора Скрипника в домашньому поєдинку 4-го туру УПЛ не змогли здолати в Запоріжжі «Минай» — 1:1 (Сайядманеш, 65 — Горін, 53) і посідають в турнірній таблиці прем'єр-ліги 9-е місце. У свою чергу, команда Дітмара Кюбауера в гостьовій зустрічі чемпіонату Австрії програла «Альтаху» — 1:2 (Грюль, 58 — Нуссбаумер, 82, Нухіу, 90+1, з пенальті) і розташувалася після чотирьох турів лише на 10-й позиції з 12 команд.

Відеоогляд матчу «Альтах» — «Рапід» — 2:1

Якщо «Зоря» у статусі бронзового призера чемпіонату України матчем у столиці Австрії стартує в нинішньому єврокубковому сезоні, то «Рапід» вже встиг вилетіти з Ліги чемпіонів від чеської «Спарти» (2:1 — вдома і 0:2 — в гостях), в також пройшов в третьому відбірному раунді Ліги Європи кіпрський «Анортосіс» (3:0 — на своєму полі і 1:2 — на виїзді).

Луганчани в колишні роки жодного разу не перетиналися в єврокубках з представниками Австрії, а ось в послужному списку віденців 12 зустрічей з українськими клубами (проти «Динамо» — 1:4 і 1:5 в 1986-му, 0:1 і 3:2 в 1992-му, 2:0 і 4:2 в 1996-му, а також 2:2 і 1:3 в 2013-му, проти «Металіста» — 0:2 і 1:0 в 2012-му, проти «Шахтаря» — 0:1 і 2:2 в 2015-му).

В майбутньому протистоянні за путівку до групового турніру Ліги Європи букмекери надають перевагу австрійцям. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу «Рапіда» в основний час приймає з коефіцієнтом 1,68, на нічию — 3,75, на виграш «Зорі» — 4,70. Вищі шанси підопічних Кюбауера і на прохід до основної сітки турніру — 1,56 проти 2,32 у команди Скрипника.

У прямій трансляції зустріч «Рапід» — «Зоря» покаже о 22:00 відеосервіс MEGOGO.

Ліга Європи. Раунд плей-оф. Перший матч

19 серпня (четвер)

«Рапід» — «Зоря» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що зустріч-відповідь суперників відбудеться 26 серпня у Запоріжжі. Переможець двоматчового протистояння проб'ється до групового турніру Ліги Європи, а клуб, який програв, — до групи Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що полтавська «Ворскла» і «Колос» з Ковалівки припинили виступи в єврокубках.

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