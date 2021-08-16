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Спорт

Дар’я Білодід залізла на пальму та блиснула витонченою фігурою: гаряче фото

16:10 16 серпня 2021
Дар'я Білодід

20-річна українська дзюдоїстка Дар'я Білодід після виступу на Олімпіаді-2020 на Токіо, де вона стала бронзовим призером, вирушила відпочивати на Мальдіви.

Спортсменка дражнить своїх підписників яскравими фотографіями з райських островів. Зокрема, останнім Дар'я виставила знімок, на якому, надівши блакитний купальник, залізла на пальму та продемонструвала витончену фігуру.

Нагадаємо, що Білодід після завоювання медалі в Токіо розридалася прямо після завершення втішного фіналу. Як пояснила згодом спортсменка, вона все життя мріяла про олімпійське «золото», тому не стримала сліз від розчарування.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дар'я Білодід стала дипломованим журналістом.

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