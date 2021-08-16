Помер легендарний український олімпійський чемпіон Володимир Голубничий

На 86-му році життя помер легендарний український спортсмен Володимир Голубничий, який спеціалізувався на спортивній ходьбі, — повідомив офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Народившись у 1936 році в Сумах, уже в 19-річному віці українець установив перший світовий рекорд. Брав участь у п'яти Олімпіадах, на чотирьох із яких завойовував нагороди — «золото» Риму-1960 та Мехіко-1968, «срібло» Мюнхена-1972 та «бронзу» Токіо-1964. Також у його активі повний комплект медалей чемпіонатів Європи.

«Перед Іграми в Римі отримав травму. У дощ бавилися з хлопцями, кидали гирю, як диск, — хто далі. Гиря була мокра, зірвалася — і по коліну. Мене тоді підняла на ноги відомий спортивний лікар Зоя Миронова. На Олімпіаду я їхав з однією думкою: „Господи, як би так виступити, щоб не сильно сварили!“ Під час Ігор у Римі стояла нестерпна спека. Можливо, це мене і врятувало, бо суперники відразу взяли високий темп, наковталися гарячого повітря. А я не поспішав, зібрався з силами й на другій половині дистанції став лідером. Виграв! Пам'ятається, мені в Рим приходили величезні пачки вітальних телеграм із Москви, Сум. У мене від хвилювання пропав сон. За порадою лікаря випив 100 грамів чистого спирту й нарешті міцно заснув», — згадував перипетії першої для себе Олімпіади наш прославлений співвітчизник в інтерв'ю «ФАКТАМ».

Володимира Голубничего називали найкращим скороходом XX століття

У 2012 році Голубничий серед 24 найвеличніших легкоатлетів світу, серед яких був ще один наш співвітчизник Сергій Бубка, був включений до Залу слави Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ), який був заснований у Барселоні з нагоди святкування 100-річчя цієї організації.

Усе життя легендарний спортсмен, якого називали найкращим скороходом XX століття, прожив у рідних Сумах. У рідному місті щорічно проводяться змагання зі спортивної ходьби — Кубок імені Голубничого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла унікальна радянська олімпійська чемпіонка Тамара Пресс.

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