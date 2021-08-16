З Буяльським: названо склад збірної України на матчі відбору Кубка світу

Став відомий склад збірної України, яка залишилася без головного тренера після того, як пішов Андрій Шевченко, на матчі відбору Кубка світу-2022 проти Казахстану та Франції, а також товариський спаринг із Чехією, які пройдуть на початку вересня.

Під прапори національної команди викликані 24 футболісти, ще вісім потрапили до резервного списку.

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Шахтар» Донецьк), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — «Ференцварош», Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро).

Резервний список: Євген Макаренко («Фехервар», Угорщина), Віктор Коваленко («Спеція», Італія), Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (усі — «Шахтар» Донецьк), Тарас Качараба («Славія» Прага, Чехія), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгія), Владислав Кочергін («Зоря» Луганськ).

Звертає на себе увагу присутність у списку півзахисника «Динамо» Віталія Буяльського та захисника «Шахтаря» Віктора Корнієнка, які ропускали Євро-2020 через травми.

Відзначимо, що новий головний тренер збірної повинен бути названий на Виконкомі УАФ, який пройде 17 серпня. Головний кандидат — наставник чемпіонів світу U20 Олександр Петраков, оскільки Сергію Реброву не вдалося домовитися з «Аль-Айном» із ОАЕ про дострокове розірвання контракту.

Нагадаємо, що «жовто-сині» зіграють 1 вересня з Казахстаном у Нур-Султані, а 4-го числа приймуть у Києві чемпіонів світу Францію. Також 8 вересня на нашу команду чекає виїзний товариський матч із Чехією у Пльзені.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Денис Попов вибув через важку травму на півроку.

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