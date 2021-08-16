«Чорноморець» здобув першу перемогу в УПЛ: відеоогляд матчу

У понеділок, 16 серпня, матчем у Маріуполі продовжився 4-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 4-й тур

«Маріуполь» — «Чорноморець» (Одеса) — 2:3 (Кулаков, 13, Мішньов, 82 — Михайленко, 17, Авагімян, 46, Путря, 55).

Обидві команди не відчували смаку перемог зі старту сезону, і такі поєдинки називають зустрічами «за шість очок». Незважаючи на те, що рахунок відкрили більш досвідчені господарі (уже третім голом у сезоні відзначився форвард приазовців Кулаков), молодь «Чорноморця» проявила характер й ще в першому таймі зрівняла рахунок. Після перерви підопічні Юрія Мороза ще двічі змогли шокувати суперника, на що приазовці змогли відповісти лише реалізованим пенальті. У підсумку, перша перемога «Чорноморця» в нинішньому сезоні.

Турнірне становище:

1. «Десна» — 12 очок (4 матчі);

2. «Динамо» — 9 (3);

3. «Шахтар» — 9 (4);

4. «Ворскла» — 8 (4);

5. «Дніпро-1» — 7 (4);

6. «Олександрія» — 7 (4);

7. «Металіст-1925» — 6 (4);

8. «Колос» — 5 (3);

9. «Зоря» — 4 (4);

10. «Минай» — 4 (3);

11. «Рух» — 4 (4);

12. «Чорноморець» — 3 (4);

13. «Верес» — 2 (4);

14. «Львів» — 2 (4);

15. «Маріуполь» — 1 (4);

16. «Інгулець» — 0 (3).

Бомбардири: 4 голи — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»).

Також у рамках 4-го туру в середу, 18 серпня, буде зіграний матч «Інгулець» — «Динамо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що названо склад збірної України на матчі відбору Кубка світу проти Казахстану та Франції, а також товариський спаринг із Чехією.

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