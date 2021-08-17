Змусив активувати режим супермами: 2-річний малюк став героєм футбольного матчу MLS

Дворічний хлопчик Зайдек (на фото з мамою) став героєм соцмереж після того, як вибіг на поле в розпал футбольного матчу регулярного чемпіонату MLS «Цинциннаті» — «Орландо Сіті» (1:1). Лише за добу відео зі «спринтером» зібрало на сторінці 433 в Instagram понад 2,5 млн лайків.

Під час поєдинку хлопчик, який сидів у першому ряду з мамою, переліз через огорожу і вибіг на поле, чим відразу привернув увагу глядачів.

Мати дитини тут же побігла за ним на поле і через деякий час, встигнувши посковзнутися і впасти, все ж змогла зловити своє чадо (гортати відео).

В інтерв'ю FoxNews Морган Такер зізналася, що боялася, як би її сина випадково не вдарили м'ячем або не збив хтось із футболістів.

«У мене активувався режим супермами. Я перестрибнула через огорожу і побігла за сином. Гра тривала весь цей час, і тому я так нервувала.

Реакція натовпу? У той момент вони не стежили за футболом, тому що, коли я впала, то почула, як весь стадіон вигукнув. І коли я встала, вони почали аплодувати", — сказала Морган Такер.

Проблема лише в тому, що мама зможе записати верткого малюка на дитячий футбол лише через рік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пес-веселун з бутсою в зубах перервав футбольний матч чемпіонату Болівії.

Фото Sam Greene / @ SGdoesit

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