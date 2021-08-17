Футболіст «Галатасарая», якого сватали в «Динамо», побив одноклубника прямо під час матчу

Поєдинок стартового туру чемпіонату Туреччини з футболу між «Гіресунспором» і учасником Ліги Європи «Галатасараєм» (0:2), що відбувся напередодні, закінчився скандалом. На 62-й хвилині зустрічі (до того моменту стамбульці вже забили два голи, а господарі грали в меншості) захисник гостей Маркао несподівано накинувся з кулаками на свого турецького одноклубника Керема Актюркоглу. Зробивши 50-метровий ривок полем, 25-річний бразилець, інтерес до якого приписували київському «Динамо», підбіг до партнера по команді і спершу вдарив Актюркоглу головою, а потім — ще кілька разів кулаками.

Вражені тим, що відбувається, гравці «Галатасарая» розвели одноклубників, а рефері після перегляду VAR показав Маркао пряму червону картку.

Після гри 23-річний Актюркоглу зізнався, що після невеликої словесної перепалки лише «попросив Маркао заткнутися».

«Клуб зробить все так, як вважає за потрібне. Маркао вибачиться перед Актюркоглу і рештою команди за свою поведінку», — лаконічно прокоментував інцидент легендарний наставник «Галатасарая» Фатіх Терім.

Додамо, що забіяці Маркао, який заробляє на берегах Босфору 1,3 млн євро на рік, загрожує від п'яти до 10 матчів дискваліфікації.

До речі, бійки між одноклубниками в світовому футболі не така вже й рідкість. Наприклад, в 1990 році в роздягальні «Фенербахче» побилися Мюйдат Йеткінер і знаменитий німецький голкіпер Тоні Шумахер, в 1993-му після поразки «Ліверпуля» в дербі з «Евертоном» бійку влаштували воротар Брюс Гроббелар і півзахисник Стів Макманаман, в 1995-му гравці «Блекберна» Девід Бетті і Грем Ле Со затіяли кулачний поєдинок під час гри Ліги чемпіонів проти московського «Спартака», а в 2004-му футболістам «Астон Вілли» довелося втрутитися, щоб розвести «боксерів» з «Ньюкасла» Кірона Дайєра і Лі Бойера.

Бійка гравців «Блекберна» Девіда Бетті і Грема Ле Со в матчі Ліги чемпіонів

"Рукопашна" Лі Бойєра та Кірона Дайєра

А гравці «Барселони» Алекс Сонг та Жерар Піке в 2013-му і зовсім влаштували бійку у відкритому автобусі під час святкування тріумфу команди в чемпіонаті Іспанії. Камерунець несподівано дав ляпаса одноклубнику і вже замахнувся для удару кулаком. Піке трохи сторопів, але Сонга відтягнув капітан Пуйоль. Тоді інцидент пояснили просто — перебрали хлопці.

2013 рік. Інцидент між гравцями "Барселони" Алексом Сонгом і Жераром Піке

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній тренер «Львова» Єгіше Мелікян побив футболіста з Росії.

Фото Splash News, РА

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter