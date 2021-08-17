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Спорт

З акцентом на пишних грудях: наречена Кріштіану Роналду звабила серією пікантних знімків

15:03 17 серпня 2021
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес, кохана форварда «Ювентуса» та збірної Португалії Кріштіану Роналду, котра раніше затьмарила заздрісниць фото в ефектному бікіні, нагадала про себе серією пікантних знімків з акцентом на пишних грудях.

Менш ніж за добу фото 27-річної моделі, у якої майже 27 мільйонів підписників у Instagram, набрали понад 2,5 млн лайків.

До речі, кілька днів тому Джорджина виклала в мережі сімейне відео, натякнувши на цінності, що панують в будинку знаменитого футболіста. «Близькість. Чесність. Зобов'язання. Ти. Мені. Нас», — звучить у кадрі.

Нагадаємо, що Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду виховують чотирьох дітей — виношених сурогатними матерями 11-річного Кріштіану Роналду-молодшого, 4-річних близнюків Єву та Матео, а також 3-річну Алану Мартіну, яку народила Джорджина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джорджина Родрігес розповіла про свою пристрасть.

Фото Instagram

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