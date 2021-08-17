Старшим був лише Фоменко: збірна України по футболу отримала нового тренера з позначкою «в. о.»

Збірна України з футболу, яка визначилася зі складом на найближчі відбірні матчі ЧС-2022 проти Казахстану (1 вересня в Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві), отримала нового головного тренера. На зміну Андрію Шевченку, який покинув «жовто-синіх» після закінчення терміну дії контракту, в ніч на 18 серпня (так довго засідав виконком УАФ) у статусі виконувача обовʼязків головного тренера прийшов 64-річний Олександр Петраков.

Спеціаліст, який в роки кар'єри грав на позиції захисника за «Локомотив» (Вінницю), СКА (Київ), «Дніпро» (Черкаси), «Авангард» (Рівне) та «Колос» (Нікополь), в 2019 році привів збірну України U20 до здобуття золотих медалей чемпіонату світу в Польщі. Щоправда, на тренерському терені Петраков не працював у дорослому футболі… цілих 20 років, з тих пір, як очолював «Вінницю». Впродовж останнього десятиріччя Олександр Васильович працював з юнацькими збірними країни різного віку.

За неофіційною інформацією, Олександр Петраков буде працювати з національною командою до тих пір, поки не звільниться основний кандидат на пост «керманича» збірної України Сергій Ребров, котрий пов'язаний контрактом з клубом «Аль-Айн» з Еміратів.

До речі, Петраков, якому 64 роки виповнилося 6 серпня, — один з найбільш вікових тренерів в історії збірної України. У більш старшому віці (64 роки, 3 місяці, 7 днів) «жовто-синіх» в грудні 2012-го очолив лише Михайло Фоменко.

Нагадаємо, що після трьох нічиїх на старті кваліфікації ЧС-2022 (в гостях з французами — 1:1, а також будинки з Фінляндією — 1:1 і з Казахстаном — 1:1) збірна України посідає в групі друге місце.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).

Як відомо, переможці груп потраплять на ЧС-2022 в Катарі безпосередньо (нам таке щастя, схоже, вже не світить). А ось команди, які посіли другі позиції, поборються за путівки на чемпіонат світу через плей-оф, у якому за три путівки змагатимуться 12 збірних (10 команд, які посіли другі місця у відбірних групах, і ще дві збірні — кращі переможці груп Ліги націй-2020/2021, які не вийшли на ЧС-2022 через європейську кваліфікацію і не заробили в ній путівки в «стики»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Денис Попов вибув через важку травму на півроку.

Фото uaf.ua

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