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Спорт

Далеко піде: вболівальниця в одній нижній білизні випросила футболку відомого гравця

20:01 17 серпня 2021
Моріц Бауер і вболівальниця Уфи Азалія

Під час поєдинку 3-го туру російської прем'єр-ліги (туди поїхав виступати екс-гравець збірної України Дмитро Іванисеня) «Уфа» — «Локомотив» (1: 1) одна з присутніх на трибунах уболівальниць роздяглася до спідньої білизни і показала плакат-звернення до захисника уфимців, колишнього футболіста «Грасхоппера», «Сток Сіті» і «Селтіка» Моріца Бауера, на якому було написано: «Бауер, подаруй футболку, а то холодно».

Виявилося, що захисник, який виступав за молодіжну збірну Швейцарії та національну команду Австрії, не залишив прохання дівчини без уваги.

«Яскраву представницю жіночого сектора звуть Азалія. Моріц гідно оцінив сміливий вчинок дівчини і сьогодні перед ранковим тренуванням від усієї команди вручив їй свою іменну футболку», — йдеться в повідомленні, яке опубліковане в соціальних мережах «Уфи».

«Азалія далеко піде по життю», — жартують в коментарях уболівальники.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фанатка «Роми» вийшла з 9-місячної коми, почувши голос легенди клубу Франческо Тотті.

Фото ФК «Уфа»

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