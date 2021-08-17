Українець Анікєєв, якого усували від змагань за вишиванку, став чемпіоном Європи

У вівторок, 17 серпня, в турецькій Каппадокії фінішував чемпіонат Європи з шашок-64 за участю 26 чоловіків і 22 жінок, переможцем якого вдруге поспіль став українець Юрій Анікєєв, який виграв раніше суд у міжнародної федерації.

На шляху до тріумфу 38-річний харків'янин обіграв у півфіналі росіянина Сергія Бєлошеєва (в 2014 році кримчанин змінив українське спортивне громадянство на російське), а в фіналі — ще одного суперника з Росії, багаторазового чемпіона світу з шашок Олександра Георгієва.

Більш того, на третю сходинку п'єдесталу пошани піднявся ще один наш співвітчизник — Фелікс Шепель з Дніпра, який відібрав у Бєлошеєва «бронзу» за рахунок перемоги в класичній грі.

Не залишилися представники України без медалі і в жіночому турнірі. Віце-чемпіонкою Європи стала Олена Коротка з Кам'янського.

Нагадаємо, що свого часу Юрія Анікєєва дискваліфікували на три роки за «порушення етичного кодексу Міжнародної федерації шашок (IDF)», іншими словами, за публічну критику Володимира Путіна і поява на церемонії нагородження у вишиванці. Але незабаром Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) анулював вердикт російського керівництва IDF, повністю виправдавши українського спортсмена. Більш того, CAS також зобов'язав федерацію виплатити українцю 5 тисяч швейцарських франків компенсації і покрити витрати за хід судового процесу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Каміла Конотоп стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики в Москві.

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