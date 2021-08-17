«Шахтар» з двома українцями в «основі» переміг в гостях «Монако»: відео голу в матчі Ліги чемпіонів

У вівторок, 17 серпня, «Шахтар», який вибив з єврокубків бельгійський «Генк», на стадіоні «Луї II» в Монако провів перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти французького «Монако».

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Перший матч

«Монако» (Франція) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 0:1

«Шахтар»: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Майкон (Степаненко, 74), Маркос Антоніо, Тете (Марлос, 90), Соломон (Коноплянка, 66), Педріньо (Патрік, 46), Траоре (Сікан, 90).

Гол: Педріньо (19).

Донеччани повернулися в крихітне князівство на узбережжі Лігурійського моря через 12 років. Саме на цьому стадіоні 28 серпня 2009 року «оранжево-чорні» в додатковий час поступилися «Барселоні» в поєдинку за Суперкубок УЄФА (0:1). А ще раніше, восени 1979 року, «Шахтар» проводив на «Луї II» поєдинок 1/32 фіналу Кубка УЄФА проти «Монако» і після поразки — 0:2 (вдома «оранжево-чорні» виграли — 2:1) вилетів з єврокубків.

Цього разу гірники, в «основі» яких виявилося лише два українці, починали двоматчеве протистояння на полі опонента, який вже встиг залишити за бортом ЛЧ чеську «Спарту» (2:0 — в гостях і 3:1 — вдома). І з перших хвилин команда де Дзербі взяла м'яч під свій контроль. Гольові моменти біля воріт «Монако» спочатку виникали не часто, але в одному з епізодів лише відмінна реакція польського голкіпера Маєцькі врятувала господарів поля після підступного удару Матвієнка (основний воротар монегасок — орендований у «Баварії» німець Нюбель — не зміг допомогти команді Ніко Ковача через проблеми зі шлунком).

І все ж на 19-й хвилині бразильський новачок «Шахтаря» Педріньо зробив шикарний сольний прохід до штрафного «Монако» і вивів віце-чемпіона України вперед — 1:0.

Після забитого м'яча донеччани, немов по команді, віддали ініціативу бронзовому призеру чемпіонату Франції, і до перерви лише майстерність Трубіна і власне невезіння не дозволили гравцям «Монако» зрівняти рахунок.

Активніше почали монегаски і другу половину поєдинку (досить згадати суперсейв Трубіна після «пострілу» росіянина Головіна). Але час минав, а активність підопічних Ковача все ніяк не матеріалізувалася в гол. У підсумку «Шахтар» з третьої спроби не лише вперше не програв на стадіоні «Луї II», але і взагалі вивіз з князівства перемогу — першу єврокубкову в гостях з жовтня 2020-го, коли в передмісті Мадрида був обіграний «Реал» (3:2).

Ще двох матчах ігрового дня зафіксовані такі результати:

«Зальцбург» (Австрія) — «Брондбю» (Данія) — 2:1 (Адейємі, 56, Ааронсон, 90 — Уре, 5);

«Шериф» (Молдова) — «Динамо» (Хорватія) — 3:0 (Траоре, 45, 80, Коловос, 54).

Чемпіон Молдови «Шериф», який очолює український тренер Юрій Вернидуб, продовжує приємно дивувати своїх уболівальників результатами на міжнародній арені. По черзі вибивши з Ліги чемпіонів албанську «Теуту», вірменський «Алашкерт» і сербську «Црвену Звезду», тираспільці, схоже, всерйоз «поклали око» і на найсильніший клуб Хорватії загребське «Динамо», розгромивши суперника на своєму полі.

У середу, 18 серпня, будуть зіграні ще три зустрічі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів: «Бенфіка» (Португалія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди), «Мальме» (Швеція) — «Лудогорець» (Болгарія) і «Янг Бойз» (Швейцарія) — «Ференцварош» (Угорщина).

Нагадаємо, що матч-відповідь між «Шахтарем» і «Монако» відбудеться в середу, 25 серпня, на стадіоні «Металіст» у Харкові (початок — о 22:00). Як відомо, переможці двоматчових протистоянь проб'ються до групового турніру Ліги чемпіонів, а переможені — до групи Ліги Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися відбірний матч Ліги Європи між віденським «Рапідом» і луганською «Зорею».

Фото ФК «Шахтар»

123

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter