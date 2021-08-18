Рекордсмен Левандовські «поховав» свій колишній клуб в грі за Суперкубок Німеччини: відеоогляд матчу

На стадіоні «Сигнал Ідуна Парк» у Дортмунді в присутності 25 тисяч уболівальників відбувся поєдинок за Суперкубок Німеччини з футболу, в якому зійшлися місцева «Боруссія» і мюнхенська «Баварія» (нагадаємо, що чемпіона бундесліги нещодавно очолив 34-річний Юліан Нагельсман).

«Дубль» польського форварда Роберта Левандовські і точний удар Томаса Мюллера принесли найсильнішому клубу бундесліги перемогу — 3:1 (Левандовські, 41, 74, Мюллер, 49 — Ройс, 64). «Баварія» — дев'ятиразовий володар Суперкубка Німеччини (у дортмундців залишилося шість перемог у турнірі).

За іронією долі, автор «дубля» Левандовські у 24 поєдинках проти свого колишнього клубу (поляк грав за «Боруссію» з Дортмунда в 2010--2014 роках) забив 24 (!) м'ячі. Ось такий «невдячний»…

Більш того, 32-річний форвард не залишив поле без голу в 14-му (!) поспіль матчі за «Баварію», і тепер для повторення рекорду німецького футболу легендарного Герда Мюллера (16 результативних зустрічей поспіль в період з 1969 по 1970 рік) Роберту Левандовські необхідно вразити ворота суперників у двох найближчих поєдинках.

До речі, на розминку перед грою за Суперкубок країни гравці «Баварії» вийшли в спеціальних футболках, на яких були зображені 9-й ігровий номер та прізвище легендарного Герда Мюллера, який пішов з життя 15 серпня у віці 75 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що загинув 18-річний син знаменитого футболіста «Баварії» Міхаеля Баллака.

Фото ФК «Баварія»

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