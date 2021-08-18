«Ті ж розміри і вага»: Усика перед боєм з Джошуа порівняли з Мухаммедом Алі

Олександр Красюк, промоутер українського боксера Олександра Усика (18 перемог, 13 з них — нокаутом) перед боєм з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) порівняв свого підопічного з легендарним Мухаммедом Алі. Нагадаємо, що дуель Джошуа — Усик відбудеться 25 вересня в Лондоні на домашній арені футбольного клубу «Тоттенхем» (близько 60 тисяч квитків на поєдинок вартістю від 40 до 2000 фунтів стерлінгів були продані за добу).

«У Усика абсолютно немає проблем з боєм у Великобританії, — цитує Олександра Красюка mybettingsites.co.uk. — Він став чемпіоном Європи у Ліверпулі, олімпійським чемпіоном в Лондоні, він переміг Тоні Белью в Манчестері, Дерека Чісору — в Лондоні, то ж у нього є вдалий досвід там.

Реванш не обов'язково включати в умови претендентського бою. Але ми прийняли дуже справедливі умови, щоб погодитися на це (бій-реванш Джошуа — Усик передбачений в контракті. — Авт.).

Усик дуже впевнений у своїй перемозі над Джошуа і легко погодився на другий бій, тому що його настрій буде ще більш сприятливим після того, як він виграє перший.

У Усика не було інших варіантів після того, як він став безперечним чемпіоном і захистився в бою з Тоні Белью. Більше нічого було доводити в першій важкій вазі, залишатися там — це був би застій або навіть крок назад.

Тепер у Олександра величезна мотивація вставати о 5-й ранку і працювати щосили, тому що перед ним стоїть мета. Після лише двох поєдинків у суперважкій вазі Усик підписав контракт з королем суперважковаговиків, який неодноразово боксував за пояс.

Для тих, хто не бачить очевидної реальності, що Усик — суперважковаговик: Усик такого ж розміру, ваги, як і його кумир — величний Мухаммед Алі. Чи може хто-небудь з них сказати, що Алі не справжній супертяж?

Джошуа я бажаю лише найкращого, бажаю йому прекрасних тренувань, без травм і будь-яких інших неприємностей. Я дуже поважаю його за його досягнення в боксі, за його скромну поведінку, за те, що він величезна зірка, за його яскраву особистість. Нехай переможе найсильніший, і ми зробимо це знову в матчі-реванші".

Поки ж у тренувальному таборі Усика перебуває суперваговик Мартін Баколе з ДР Конго (16 перемог, 12 з них — нокаутом, 1 поразка).

«Підготовка до Ей Джея. Мартін Баколе в Києві разом з Олександром Усиком напередодні поєдинку українця за звання чемпіона світу проти Ентоні Джошуа», — написано на сторінці промоутерської компанії MTK Global.

До речі, в андеркарді бою двох олімпійських чемпіонів Джошуа та Усика свої поєдинки проведуть ще два українці. Непереможний уродженець Чернівецької області 28-річний Максим Продан (19 перемог, 15 з них — нокаутом, 1 нічия), котрий з 2014 року мешкає в Італії, битиметься у напівсередній вазі зі своїм ровесником з Албанії Флоріаном Марку (8 перемог, 6 з них — нокаутом, 1 нічия). Вийде на ринг «Тоттенхем Стедіум» і 24-річний полутяж Даніель Лапін (син першого тренера Усика), який виграв раніше чотири з чотирьох поєдинків на професіональному рингу. Ім'я суперника українця, якому Усик програв суперечку і став лисим, стане відоме пізніше.

Даніель Лапін і Олександр Усик

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що онук легендарного Мухаммеда Алі блискуче дебютував на професіональному рингу.

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