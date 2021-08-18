Новий тренер збірної України Петраков запросив двох футболістів-новачків і кличе помічника Шевченка

Олександр Петраков, якого після відставки Андрія Шевченка призначили виконуючем обов'язків головного тренера збірної України, вніс корективи до списку футболістів, яких викликали в національну команду перед відбірними матчами ЧС-2022.

Свої дебютні запрошення до першої збірної країни отримали добре відомі фахівцеві за спільною роботою чемпіон світу U20, 20-річний нападник «Шахтаря» Данило Сікан (на фото) і 26-річний захисник чеської «Славії» Тарас Качараба, який виступав за команду України U-19 на Євро-2014 і збірну U-20 на ЧС-2015, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Крім того, до резервного списку «жовто-синіх» включено 20-річного володара «золота» світової першості U20, півзахисника «Зорі» Сергія Булецу.

До речі, новоспечений «керманич» нашої збірної розповів, кого б волів бачити в ролі своїх асистентів у національній команді.

«Я ще не розмовляв з хлопцями. Зараз ось зроблю заяву, а вони мені скажуть, що не хочуть працювати або клуб не відпустить, — зазначив Олександр Петраков в коментарі „Профутбол Digital“. — Давайте я вам скажу, кого б хотів бачити в тренерському штабі, але я з ними, повторюся, не розмовляв. Це Андрій Анненков, який працює в „Чорноморці“, В'ячеслав Кернозенко — тренер воротарів, В'ячеслав Руженцев та Іван Баштовий — фізпідготовка, Олександр Шовковський. Я ще буду думати — можна запросити ще одного тренера».

Нагадаємо, що збірна України у найближчих матчах кваліфікації ЧС-2022 зіграє проти Казахстану (1 вересня в Нур-Султані) та Франції (4 вересня у Києві), а 8 вересня в Пльзені проведе спаринг з чехами.

Після трьох нічиїх на старті відбірного циклу чемпіонату світу (в гостях з французами — 1:1, а також вдома з Фінляндією — 1:1 та з Казахстаном — 1:1) «жовто-сині» посідають в групі друге місце.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).

Як відомо, переможці груп потраплять на ЧС-2022 в Катарі безпосередньо (нам таке щастя, схоже, вже не світить). А ось команди, які посіли друге позиції, поборються за путівки на чемпіонат світу через плей-оф.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Роман Яремчук блискуче дебютував за «Бенфіку» в чемпіонаті Португалії.

Фото uaf.ua

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