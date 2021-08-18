Повернувся з Ігор у Токіо і загинув: тренер олімпійської чемпіонки розбився на мотоциклі

Тренер жіночої збірної США з фехтування на рапірах 62-річний Ентоні Ліч загинув в результаті нещасного випадку. Як повідомляє прес-служба Федерації фехтування США, фахівець розбився на мотоциклі під час поїздки по пересіченій місцевості (за інформацією weny.com, Ліч зіштовхнувся з оленем, який вибіг на дорогу).

Член Залу слави фехтування США Ентоні Ліч тренував американських рапіристок на п'яти Олімпіадах — в 1996-му, 2000-му, 2004-му, 2016-му і 2020-му. На нещодавніх Іграх у Токіо його підопічна Лі Кіфер здобула першу в історії США золоту медаль у жіночій рапірі, перемігши у фіналі росіянку Інну Деріглазову. У командному турнірі американська збірна посіла на Олімпіаді в столиці Японії четверте місце.

«Бакі (прізвисько Ентоні Ліча. — Авт.) був моїм другом не лише у фехтуванні. Він щедро дарував свій час моїй сім'ї, він любив нас. Він був майстром-теслярем, який любив допомагати нам. Бакі, і, звичайно ж, ти занадто скромний, щоб визнати, наскільки велику роль зіграв у моєму успіху. Вже сумую за тобою», — написала олімпійська чемпіонка Лі Кіфер в Instagram.

Ентоні Ліч зі своїми підопічними (Лі Кіфер - праворуч)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер український дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Голубничий.

Фото Instagram

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