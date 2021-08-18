Олімпійського чемпіона звинуватили в умисному вбивстві

Олімпійський чемпіон з дзюдо і колишній депутат парламенту Грузії Зураб Звіадаурі став учасником кривавої розбірки із застосуванням вогнепальної зброї біля села Цинандалі, в результаті якої загинули три людини. Як повідомляє «Ехо Кавказу», напередодні знаменитий спортсмен був затриманий за звинуваченням в умисному вбивстві.

За даними ЗМІ, конфлікт почався через будівництво об'єкту біля Цинандальского лісу. Згідно з цією версією, олімпійський чемпіон разом з братом і двома особами, що їх супроводжували, перебував на зустрічі, під час якої виникла словесна суперечка, яка переросла в перестрілку.

Як повідомляє видання, 40-річний екс-депутат парламенту Грузії від правлячої партії «Грузинська мрія» Зураб Звіадаурі втратив у перестрілці 35-річного молодшого брата, після чого смертельно поранив вбивцю Звіада.

Як речові докази поліція вилучила знаряддя злочину — пістолет типу «Стечкин» і напівавтоматичне вогнепальну зброю типу «Сайга».

На даний момент Звіадаурі, якому загрожує до 15 років в'язниці, і ще один затриманий утримуються від будь-яких свідчень.

Зазначимо, що Зураб Звіадаурі — перший в історії незалежної Грузії олімпійський чемпіон, який завоював «золото» на Іграх-2004 в Афінах. Він також дворазовий віце-чемпіон світу з дзюдо і бронзовий призер чемпіонату Європи.

Зураб Звіадаурі із золотою олімпійською медаллю Афін-2004

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий олімпійський чемпіон Петтер Нортуг отримав тюремний термін за безрозсудне водіння і наркотики .

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