Екс-перша ракетка світу Кербер зняла в Цинциннаті «прокляття» Світоліної

У середу, 18 серпня, найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (5-а в світі), котра стала бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо, невдало стартувала на престижному турнірі WTA 1000 в Цинциннаті (США) з призовим фондом 2 млн 115 тисяч доларів.

У важкому трьохсетовому поєдинку другого кола 26-річна одеситка поступилася своїй давній суперниці, екс-першій ракетці світу Анжелік Кербер (21-а) з Німеччини — 5:7, 6:2, 4:6.

Загальний рахунок особистих протистоянь суперниць став 9:6 на користь Еліни (з жодною іншою тенісисткою Світоліна так часто не перетиналася). До речі, до невдачі в США українка перемагала німкеню сім (!) разів поспіль. Прямо «прокляття» якесь для Анжелік було.

Участь у другому раунді змагань принесла українці, яка вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса, 15 330 доларів (у 2015 році Еліна дісталася до півфіналу змагань у Цинциннаті). Що ж стосується Кербер, то путівку до чвертьфіналу вона оскаржить з найсильнішою в поєдинку між Оленою Остапенко (32-а) з Латвії та американкою Дженніфер Брейді (14-а).

До речі, на турнірі в Цинциннаті ще залишилася одна українка — 23-річна Даяна Ястремська (50-а), яку повністю виправдали у допінговій справі. У матчі першого кола одеситка вирвала на тай-брейках двосетову зустріч проти Кеті Макнеллі (136-а) з США — 7:6 (3), 7:6 (1) і тепер (пізно ввечері 18 серпня) битиметься з чешкою Барборою Кречіковою (10-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна після Олімпіади провалила турнір в Монреалі.

Фото Jessie48

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