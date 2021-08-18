«Динамо» з автоголом суперника не змогло здолати «Інгулець»: відеоогляд матчу УПЛ

У середу, 18 серпня, поєдинком на столичній арені «Динамо» імені Валерія Лобановського фінішував черговий тур української прем'єр-ліги, що розтягнувся на цілих шість днів.

Чемпіонат України. 4-й тур

18 серпня (середа)

«Інгулець» (Петрове) — «Динамо» (Київ) — 1:1 (Коваленко, 76 — Шишка, 71, в свої ворота).

«Динамо»: Бущан, Миколенко (Сідклей, 90+2), Сирота, Забарний, Караваєв (Кендзьора, 80), Сидорчук, Буяльський, Шапаренко (Шепелєв, 80), де Пена (Родрігес, 63), Циганков, Гармаш (Вербич, 63).

Команда з Петрового пішла назустріч чемпіону і погодилася перенести поєдинок на середу, щоб кияни змогли злітати до Італії на спаринг з найсильнішим клубом серії А «Інтером». У свою чергу, столичний гранд був не проти зіграти формально гостьову зустріч на рідному стадіоні, щоб у другому колі «Інгулець» зміг прийняти «біло-синіх» на новій клубній арені.

На поєдинок проти аутсайдера тренерський штаб «Динамо» (Мірча Луческу, який переніс операцію, знову був відсутній на тренерській лаві своєї команди) випустив в «основі» 10 українців і уругвайця де Пену. Немов на замовлення нового головного тренера збірної України Олександра Петракова, котрий спостерігав за розвитком подій з VIP-ложі динамівської арени.

Більшу частину першого тайму динамівці провели на половині поля «Інгульця», але до гольових моментів біля воріт Шуста справа доходила рідко. Хлопці Лавриненка, що не набрали в трьох стартових турах жодного очка, вміло оборонялися, а «біло-сині», здавалося, дозволяли собі не включатися на всі 100. Лише на останніх секундах першої 45-хвилинки голкіперу номінальних господарів довелося рятувати свої володіння після рикошету.

Тривалий час «біло-сині» не могли підібрати ключі до воріт команди з Петрового і після перерви. За них це зробив на 71-й хвилині гравець «Інгульця» Шишка, який зрізав м'яч у… власні ворота.

Але рано раділи динамівці, котрі чомусь вкотре втратили пильність. Через п'ять хвилин «біло-сині» дозволили Коваленкові спокійно прийняти м'яч у власному штрафному, той без перешкод розвернувся і точно пробив у верхній ближній кут — 1:1.

У час, що залишився до фінального свистка, перемогу могли вирвати і ті, й інші. Але після шикарного удару через себе Родрігеса «Інгулець» врятував Шуст, а Полегенько, вийшовши сам на сам з Бущаном, не зміг переграти голкіпера «Динамо», яке вперше в сезоні втратило очки і не зуміло повернути собі лідерство в УПЛ.

16 серпня (понеділок)

«Маріуполь» — «Чорноморець» (Одеса) — 2:3 (Кулаков, 13, Мишньов, 82 — Михайленко, 17, Авагімян, 46, Путря, 55).

15 серпня (неділя)

«Колос» (Ковалівка) — «Рух» (Львів) — 1:1 (Новак, 65 — Борячук, 24). На 58-й хвилині вилучений Ром («Колос»).

«Львів» — «Олександрія» — 1:1 (Ренан, 45+3 — Спінеллі, 53). На 14-й хвилині Таварес («Львів») не реалізував пенальті.

14 серпня (субота)

«Верес» (Рівне) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Солдат, 54 — Тілль, 48, з пенальті). На 57-й хвилині Сергійчук («Верес») не реалізував пенальті.

«Десна» (Чернігів) — «Дніпро-1» — 2:1 (Безбородько, 30, Завійський, 86 — Довбик, 78). На 59-й хвилині вилучений ді Франко («Дніпро-1»), а на 75-й — Пихальонок («Дніпро-1»).

«Зоря» (Луганськ) — «Минай» — 1:1 (Сайядманеш, 65 — Горін, 53).

13 серпня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Металіст-1925» (Харків) — 2:0 (Степаненко, 49, Траоре, 80).

Турнірне становище:

1. «Десна» — 12 очок (4 матчі);

2. «Динамо» — 10 (4);

3. «Шахтар» — 9 (4);

4. «Ворскла» — 8 (4);

5. «Дніпро-1» — 7 (4);

6. «Олександрія» — 7 (4);

7. «Металіст-1925» — 6 (4);

8. «Колос» — 5 (3);

9. «Зоря» — 4 (4);

10. «Минай» — 4 (3);

11. «Рух» — 4 (4);

12. «Чорноморець» — 3 (4);

13. «Верес» — 2 (4);

14. «Львів» — 2 (4);

15. «Маріуполь» — 1 (4);

16. «Інгулець» — 1 (4).

Бомбардири: 4 голи — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»).

У 5-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Ворскла» — «Металіст-1925» (20 серпня), «Верес» — «Минай», «Чорноморець» — «Шахтар», «Дніпро-1» — «Рух» (21 серпня), «Маріуполь» — «Зоря», «Колос» — «Олександрія», «Динамо» — «Десна» (22 серпня), «Львів» — «Інгулець» (23 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у словенського півзахисника «Динамо» Беньяміна Вербича народився син.

Фото ФК «Динамо»

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