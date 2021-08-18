Гольовий пас Яремчука допоміг «Бенфіці» перемогти ПСВ «Ейндховен»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 18 серпня, відбулися ще три перші поєдинки раунду плей-оф Ліги чемпіонів, в якому 12 клубів оскаржують шість останніх путівок до групового турніру.

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Перші матчі

18 серпня (середа)

«Бенфіка» (Португалія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 2:1 (Рафа Сілва, 10, Вайгль, 42 — Гакпе, 52).

Форвард збірної України Роман Яремчук, котрий блискуче дебютував за «Бенфіку» в чемпіонаті Португалії, проявив себе і в єврокубковому поєдинку проти віце-чемпіона Нідерландів. Відігравши до 71-ї хвилини, наш співвітчизник відзначився гольовою передачею на Рафу Сілву і допоміг своїй команді здобути важку перемогу.

1:0 Рафа Сілва (10-а хв.)

«Мальме» (Швеція) — «Лудогорець» (Болгарія) — 2:0 (Бірманчевіч, 26, Бергет, 61).

Український захисник Ігор Пластун провів на полі в Мальме всі 90 хвилин, але, на жаль, разом з партнерами по «Лудогорцю» не зміг утримати свої ворота в недоторканності.

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Ференцварош» (Угорщина) — 3:2 (Еліа, 16, Сьєрро, 40, Гарсія, 65 — Болі, 14, 82). На 25-й хвилині вилучений Хефті («Янг Бойз»), а на 27-й — Узуні («Ференцварош») не реалізував пенальті.

Чемпіон Угорщини вийшов на поєдинок в Берні з дуетом футболістів збірної України в «основі». І якщо Олександр Зубков відіграв до 79-ї хвилини, то Ігор Харатін провів усю зустріч. Але при цьому «Ференцварош», залишившись за рахунку 1:1 у більшості, не реалізував пенальті і примудрився програти «Янг Бойз» на полі стадіону «Ванкдорф» зі штучним газоном.

17 серпня (середа)

«Монако» (Франція) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 0:1 (Педріньо, 19).

«Зальцбург» (Австрія) — «Брондбю» (Данія) — 2:1 (Адейємі, 56, Ааронсон, 90 — Уре, 5).

«Шериф» (Молдова) — «Динамо» (Хорватія) — 3:0 (Траоре, 45, 80, Коловос, 54).

Матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги чемпіонів будуть зіграні 24 і 25 серпня. Як відомо, переможці двоматчових протистоянь проб'ються до групового турніру Ліги чемпіонів, а переможені — до групи Ліги Європи.

Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів — 26 серпня (19:00), Ліги Європи — 27 серпня (о 13:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Яремчук перейшов в «Бенфіку» з «Генка» за 17 млн євро.

Фото Twitter ФК «Бенфіка»

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