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Спорт

Український тренер побив арбітра після матчу на Кубок: відео інциденту

11:47 19 серпня 2021
Олімпія&nbsp;— Вовчанськ побили арбітра

Неприємний епізод стався після матчу попереднього раунду розіграшу Кубка України-2021/2022 між аматорським колективом «Олімпією» із Савинців, що в Полтавській області, та командою другої ліги ФК «Вовчанськ» із Харківської області.

Ледве прозвучав фінальний свисток, який зафіксував мінімальну перемогу гостей (0:1), футболісти «Олімпії» пішли з'ясовувати стосунки з арбітром дніпрянином Ростиславом Дубиною, незадоволені його рішеннями по ходу матчу. А ось тренер команди Олександр Кулик не обмежився лише розмовами та пустив в хід кулаки.

Тепер даний епізод буде розглянуто профільним комітетом Української асоціації футболу, після чого до порушників будуть застосовані дисциплінарні та фінансові санкції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіст збірної Росії Роман Широков побив суддю під час матчу аматорських команд.

Фото — скріншот із відео

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