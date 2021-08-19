«Незабутні п'ять років»: Шевченко зворушливо попрощався зі збірною України

Після того, як став відомий новий головний тренер збірної України, який готуватиме команду до майбутніх матчів відбору на ЧС-2022, колишній наставник «жовто-синіх» Андрій Шевченко розмістив прощальний пост на своїй сторінці в Instagram.

«Я хочу висловити величезну подяку кожному футболісту збірної України, з якими пройшли дуже яскравий та успішний шлях до вісімки найкращих команд Європи! Це були незабутні п'ять років мого життя! Нас об'єднувала мета, і ми разом до неї йшли! Дякую вам за підтримку! Я завжди і скрізь буду Вас підтримувати та вболівати! Я бажаю Вам усім нових перемог та тріумфів із новим тренерським штабом збірної України!» — написав Андрій Миколайович, прикріпивши кілька тріумфальних фотографій зі своїми вже екс-підопічними.

Нагадаємо, що найближчі матчі відбору на ЧС-2022 збірна України проведе на початку вересня. 1-го числа «жовто-сині» зіграють у Нур-Султані з Казахстаном, а 4-го приймуть у Києві на НСК «Олімпійський» чинних чемпіонів світу французів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірну України урочисто зустріли на батьківщині після виступу на Євро-2020.

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