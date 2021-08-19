Другий рік без Мессі та Роналду: УЄФА назвав трійку претендентів на звання найкращого футболіста року

Європейський футбольний союз (УЄФА) визначився з трійкою гравців, які будуть претендувати на звання найкращого футболіста за підсумками сезону-2020/2021.

До топ-трійки потрапили два представники переможця Ліги чемпіонів та володаря Суперкубка УЄФА, лондонського «Челсі», — чемпіон Європи-2020 італієць Жоржиньо та француз Н'Голо Канте, а також чемпіон Англії-2021 у складі «Манчестер Сіті» бельгієць Кевін де Брюйне.

Примітно, що другий рік поспіль серед головних претендентів на індивідуальний приз не виявилося Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, які посіли за підсумками опитування четверте та дев'яте місця відповідно.

Також футбольні функціонери назвали тренерів, серед яких буде обиратися найкращий за підсумками сезону-2020/2021. Це італієць Роберто Манчіні, який привів «Скуадру Адзурру» до звання чемпіонів Європи, німець Томас Тухель із «Челсі» та Хосеп Гвардіола з «Манчестер Сіті».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в європейському футболі скасували правило виїзного гола, яке діяло 56 років.

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