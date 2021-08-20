Де і коли дивитися «Динамо» — «Десна»: розклад прямих трансляцій матчів 5-го туру чемпіонату України
У п'ятницю, 20 серпня, матчем у Полтаві між «Ворсклою», яка після вильоту з Ліги конференцій зосереджена на виступах на внутрішній арені, та харківським «Металіст-1925», що 17 серпня відсвяткував п'ятиріччя від дня заснування, відкриється ігрова програма 5-го туру чемпіонату України з футболу.
У суботу, 21 серпня, «Верес», якому поки важко даються очки після виходу до прем'єр-ліги, спробує здобути першу перемогу в сезоні в поєдинку із закарпатським «Минаєм». Одеський «Чорноморець», з огляду на наявність у складі великої групи орендованих у «Динамо» футболістів, зробить усе можливе, щоб відібрати очки у донецького «Шахтаря». А «Дніпро-1», який у минулому турі вдев'ятьох ледь не відібрав у гостях очки у «Десни», зіграє вдома з львівським «Рухом».
У неділю, 22 серпня, «Зоря» на виїзді зіграє з «Маріуполем», а «Колос» прийме в Ковалівці «Олександрію». Нарешті, в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського «Динамо» зіграє з поточним лідером, чернігівською «Десною», і в разі перемоги зможе змінити сіверян на вершині турнірної таблиці.
Завершиться програма 5-го туру напередодні Дня незалежності, 23 серпня, матчем між «Львовом» та «Інгульцем», який сенсаційно відібрав очки у «Динамо».
Чемпіонат України. 5-й тур
20 серпня (п'ятниця)
«Ворскла» — «Металіст-1925» 19:30 «Футбол 1»
21 серпня (субота)
«Верес» — «Минай» 17:00 «Футбол 2»
«Чорноморець» — «Шахтар» 19:30 «Футбол 2»
«Дніпро-1» — «Рух» 19:30 УНІАН
22 серпня (неділя)
«Маріуполь» — «Зоря» 17:00 «Футбол 1»
«Колос» — «Олександрія» 19:30 «Футбол 1»
«Динамо» — «Десна» 21:30 «2+2»
23 серпня (понеділок)
«Львів» — «Інгулець» 19:30 «Футбол 2»
Турнірне становище:
1. «Десна» — 12 очок (4 матчі);
2. «Динамо» — 10 (4);
3. «Шахтар» — 9 (4);
4. «Ворскла» — 8 (4);
5. «Дніпро-1» — 7 (4);
6. «Олександрія» — 7 (4);
7. «Металіст-1925» — 6 (4);
8. «Колос» — 5 (3);
9. «Зоря» — 4 (4);
10. «Минай» — 4 (3);
11. «Рух» — 4 (4);
12. «Чорноморець» — 3 (4);
13. «Верес» — 2 (4);
14. «Львів» — 2 (4);
15. «Маріуполь» — 1 (4);
16. «Інгулець» — 1 (4).
Бомбардири: 4 голи — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»).
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