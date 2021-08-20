Де і коли дивитися «Динамо» — «Десна»: розклад прямих трансляцій матчів 5-го туру чемпіонату України

У п'ятницю, 20 серпня, матчем у Полтаві між «Ворсклою», яка після вильоту з Ліги конференцій зосереджена на виступах на внутрішній арені, та харківським «Металіст-1925», що 17 серпня відсвяткував п'ятиріччя від дня заснування, відкриється ігрова програма 5-го туру чемпіонату України з футболу.

У суботу, 21 серпня, «Верес», якому поки важко даються очки після виходу до прем'єр-ліги, спробує здобути першу перемогу в сезоні в поєдинку із закарпатським «Минаєм». Одеський «Чорноморець», з огляду на наявність у складі великої групи орендованих у «Динамо» футболістів, зробить усе можливе, щоб відібрати очки у донецького «Шахтаря». А «Дніпро-1», який у минулому турі вдев'ятьох ледь не відібрав у гостях очки у «Десни», зіграє вдома з львівським «Рухом».

У неділю, 22 серпня, «Зоря» на виїзді зіграє з «Маріуполем», а «Колос» прийме в Ковалівці «Олександрію». Нарешті, в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського «Динамо» зіграє з поточним лідером, чернігівською «Десною», і в разі перемоги зможе змінити сіверян на вершині турнірної таблиці.

Завершиться програма 5-го туру напередодні Дня незалежності, 23 серпня, матчем між «Львовом» та «Інгульцем», який сенсаційно відібрав очки у «Динамо».

Чемпіонат України. 5-й тур

20 серпня (п'ятниця)

«Ворскла» — «Металіст-1925» 19:30 «Футбол 1»

21 серпня (субота)

«Верес» — «Минай» 17:00 «Футбол 2»

«Чорноморець» — «Шахтар» 19:30 «Футбол 2»

«Дніпро-1» — «Рух» 19:30 УНІАН

22 серпня (неділя)

«Маріуполь» — «Зоря» 17:00 «Футбол 1»

«Колос» — «Олександрія» 19:30 «Футбол 1»

«Динамо» — «Десна» 21:30 «2+2»

23 серпня (понеділок)

«Львів» — «Інгулець» 19:30 «Футбол 2»

Турнірне становище:

1. «Десна» — 12 очок (4 матчі);

2. «Динамо» — 10 (4);

3. «Шахтар» — 9 (4);

4. «Ворскла» — 8 (4);

5. «Дніпро-1» — 7 (4);

6. «Олександрія» — 7 (4);

7. «Металіст-1925» — 6 (4);

8. «Колос» — 5 (3);

9. «Зоря» — 4 (4);

10. «Минай» — 4 (3);

11. «Рух» — 4 (4);

12. «Чорноморець» — 3 (4);

13. «Верес» — 2 (4);

14. «Львів» — 2 (4);

15. «Маріуполь» — 1 (4);

16. «Інгулець» — 1 (4).

Бомбардири: 4 голи — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що натуралізований бразилець «Шахтаря» Марлос відмовився виступати за збірну України.

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