У мадридському «Реалі» скоєно зухвале пограбування

Мадридський «Реал», розлучившись зі своїм багаторічним капітаном Серхіо Рамосом, поніс чергові втрати. Щоправда, безпосередньо з командою це не пов'язано — цього разу «вершкові» постраждали від злодіїв, які обчистили клубний магазин.

Як повідомляє видання Vozpopuli, грабіжники увірвалися до приміщення, проломивши на машині огорожу та вітрину магазину, розташованого на території стадіону «Сантьяго Бернабеу», що перебуває на реконструкції. Оскільки це сталося рано вранці, близько шести годин, то у злодіїв було достатньо часу, щоб винести все з магазину, включаючи навіть манекени.

Відзначимо, що приміщення займає чималу площу, 700 квадратних метрів на двох поверхах, але зловмисникам вистачило семи хвилин, щоб обчистити магазин. У мадридському клубі поки не озвучили суму, в яку оцінюють завдані збитки.

Ось так злодії "в'їхали" в магазин

Відзначимо, що «Сантьяго Бернабеу» закрився на реконструкцію в 2019 році. З того часу «вершкові» проводять свої домашні матчі, в тому числі в Лізі чемпіонів, на стадіоні імені Альфредо Ді Стефано, розташованому на заміській клубній базі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок володаря «Золотого м'яча» італійця Паоло Россі пограбували в день його похорону.

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