«Прекрасне проведення часу»: Шевченко зайнявся улюбленою справою після прощання зі збірної

Екс-тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, який зворушливо попрощався з національною командою, після завершення контракту з УАФ присвячує багато часу сім'ї та власним захопленням.

Зокрема, володар «Золотого м'яча"-2004 зворушливо привітав свою дружину Крістен Пазік із днем народження, провівши час у її суспільстві та чотирьох синів.

Також Шевченко, у якого кількість підписників в Instagram досягло одного мільйона, пограв у гольф разом зі своїм хорошим товаришем, екс-футболістом «Ліверпуля» Джеймі Реднаппом.

Нагадаємо, що фахівець очолював збірну протягом останніх п'яти років, вивівши «жовто-синіх» до чвертьфіналу Євро-2020.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шевченко провів незвичний майстер-клас із зав'язування краватки для гравця «Шахтаря» Марлоса.

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