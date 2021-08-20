13-річна українка Макогоненко стала чемпіонкою Європи з боксу

Юна Кіра Макогоненко з Харкова виборола «золото» на юніорському чемпіонаті Європи з боксу, що завершився 20 серпня в Боснії і Герцеговині.

У вирішальному поєдинку наша 13-річна співвітчизниця, що змагаэться в категорії до 42 кг, здолала Анастасію Панєчкіну з Росії. Українку вже в такому юному віці називають вундеркіндом боксу, і цілком по праву, якщо судити за працездатністю, яку вона показує на тренуваннях та в поєдинках.

Додамо, що ще дві українки, Валерія Локтіонова (до 36 кг) та Таїсія Покусай (до 42 кг), завоювали «срібло» європейської першості, на відміну від Макогоненко поступившись у фіналах представницям Росії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Юрій Анікєєв став чемпіоном Європи з шашок-64.

Фото Facebook Федерації боксу України

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