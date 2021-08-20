«Ворскла» з відбитим пенальті обіграла «Металіст-1925»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 20 серпня, матчем у Полтаві стартував 5-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 5-й тур

20 серпня (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Металіст-1925» (Харків) — 2:0 (Чеснаков, 41, Ткачук, 55, у свої ворота). На 47-й хвилині Батюшин («Металіст-1925») не реалізував пенальті.

Харківський «Металіст-1925» здобував очки в нинішньому сезоні лише в домашніх матчах, у той же час «Ворскла» поки не програвала в домашніх стінах. Продовжилися обидві серії й після звітного поєдинку.

Відкрили рахунок господарі наприкінці першого тайму, коли капітан команди Чеснаков вдало зловив скидку головою від Скляра й ударом від правого кута штрафного майданчика поцілив у ворота. Щоправда, незабаром після перерви харків'яни отримали шанс відігратися, заробивши пенальті, але Батюшин не зміг переграти голкіпера з 11-метрової позначки. У підсумку, трохи згодом гості пропустили ще один гол, коли Скляр записав на свій рахунок ще одну гольову передачу, простріливши з правого флангу, щоправда, результативний удар по своїх воротах завдав захисник «Металіста-1925» Євген Ткачук. Примітно, що футболіст, який відзначився «самострілом», протягом п'яти років, у 2010--2015-му, захищав кольори саме «Ворскли». Ось такий подарунок своєму колишньому клубу вийшов…

Турнірне становище:

1. «Десна» — 12 очок (4 матчі);

2. «Ворскла» — 11 (5);

3. «Динамо» — 10 (4);

4. «Шахтар» — 9 (4);

5. «Дніпро-1» — 7 (4);

6. «Олександрія» — 7 (4);

7. «Металіст-1925» — 6 (5);

8. «Колос» — 5 (3);

9. «Зоря» — 4 (4);

10. «Минай» — 4 (3);

11. «Рух» — 4 (4);

12. «Чорноморець» — 3 (4);

13. «Верес» — 2 (4);

14. «Львів» — 2 (4);

15. «Маріуполь» — 1 (4);

16. «Інгулець» — 1 (4).

Бомбардири: 4 голи — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»).

Також у 5-му турі будуть зіграні такі матчі: «Верес» — «Минай», «Чорноморець» — «Шахтар», «Дніпро-1» — «Рух» (21 серпня), «Маріуполь» — «Зоря», «Колос» — «Олександрія», «Динамо» — «Десна» (22 серпня), «Львів» — «Інгулець» (23 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» зазнала розгромної поразки в Австрії в Лізі Європи.

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