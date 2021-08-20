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Спорт

Переможець Ліги чемпіонів у складі «Манчестер Юнайтед» пограбував банк

9:14 21 серпня 2021
Андерсон і Кріштіану Роналду

Екс-футболісту «Манчестер Юнайтед» бразильцеві Андерсону, який грав за знамениту команду Алекса Фергюсона разом з Кріштіану Роналду та Уейном Руні, пред'явлено звинувачення в пограбуванні банку і відмиванні за допомогою біткоїнів 5,5 мільйона євро, повідомила бразильська версія телеканалу ESPN.

Розслідування показало, що колишній півзахисник збірної Бразилії зі спільниками обійшов систему цифрової безпеки банку Santander і вивів 35 мільйонів реалів (5,5 млн євро) з рахунків металургійної компанії через фондову біржу Сан-Паулу. Гроші перенаправляли через 11 фінансових переказів і компанії з офісами в чотирьох містах Бразилії, а потім відмили в формі біткоїнів.

На закритому судовому засіданні Андерсону пред'явили звинувачення за статтями «Крадіжка», «Створення злочинного угруповання» і «Відмивання товарів, прав або цінностей», заблокувавши його активи на батьківщині.

Сам 33-річний Андерсон зараз перебуває в Туреччині, де після завершення ігрової кар'єри працює асистентом головного тренера в клубі «Адана Демірспор» і не поспішає покидати країну через загрозу арешту.

Нагадаємо, що Андерсон виступав за «Манчестер Юнайтед» з 2007 по 2015 рік, забивши в 181 матчі 9 м'ячів і віддавши 21 гольову передачу. Крім «МЮ», бразилець в Європі провів по одному сезону в «Порту» і «Фіорентині». Після завершення контракту з «Юнайтед» півзахисник повернувся на батьківщину і після трьох сезонів в «Інтернасьоналі» і «Корітібу» завершив кар'єру в Туреччині.

У складі «МЮ» Андерсон, зокрема, виграв Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу, чотири «золота» англійської прем'єр-ліги, а в футболці збірної Бразилії — Кубок Америки і «бронзу» Олімпійських ігор у Пекіні.

Андерсон грав у знаменитій команді Алекса Фергюсона

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Італії футболіста звинуватили в смерті співробітника клубу.

Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

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