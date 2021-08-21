Російського десантника «задушили» в головному бою Bellator 265: найкращі моменти поєдинку
У ніч на суботу, 21 серпня, на арені «Сенфорд Пентагон» в Су-Фолс (США) пройшов турнір ліги номер два в світі зі змішаних єдиноборств Bellator 265, в головному бою якого зійшлися ветеран повітряно-десантних військ Росії Сергій Харитонов (32 перемоги, 9 поразок) і французький важковаговик Чейк Конго (31 перемога, 11 поразок, 2 нічиї).
У першому раунді росіянин був близький до дострокової перемоги, але 46-річний француз зі зростом 193 см встояв, а за кілька секунд до кінця другого виграв поєдинок задушливим прийомом.
@ kongo4real @SHOsports. # Bellator265 pic.twitter.com/llTaetM0fM- BellatorMMA (@BellatorMMA) August 21, 2021
@ kongo4real # Bellator265 @SHOsports pic.twitter.com/QDJodD6yB7- BellatorMMA (@BellatorMMA) August 21, 2021
@ Kongo4real # Bellator265 pic.twitter.com/PnU04aeLUz- BellatorMMA (@BellatorMMA) August 21, 2021
Незабаром після бою менеджер росіянина Юрій Фофанов заявив, що його підопічний під час сутички зламав руку.
«Програв ветерану. Одна лише повага до цієї людини — в 46 років виходить і перемагає. Він приклад для мене. Він показує, що в 46 років можна виходити і перемагати. Я не збираюся зупинятися на досягнутому. Так, сьогодні поразка. Будемо тренуватися далі. Упевнений, що попереду ще багато перемог», — зазначив, у свою чергу, 41-річний Сергій Харитонов.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА двома ударами «вирубав» суперника на турнірі в Сінгапурі.
Фото Twitter BellatorMMA322
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