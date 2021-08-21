Російського десантника «задушили» в головному бою Bellator 265: найкращі моменти поєдинку

У ніч на суботу, 21 серпня, на арені «Сенфорд Пентагон» в Су-Фолс (США) пройшов турнір ліги номер два в світі зі змішаних єдиноборств Bellator 265, в головному бою якого зійшлися ветеран повітряно-десантних військ Росії Сергій Харитонов (32 перемоги, 9 поразок) і французький важковаговик Чейк Конго (31 перемога, 11 поразок, 2 нічиї).

У першому раунді росіянин був близький до дострокової перемоги, але 46-річний француз зі зростом 193 см встояв, а за кілька секунд до кінця другого виграв поєдинок задушливим прийомом.

Незабаром після бою менеджер росіянина Юрій Фофанов заявив, що його підопічний під час сутички зламав руку.

«Програв ветерану. Одна лише повага до цієї людини — в 46 років виходить і перемагає. Він приклад для мене. Він показує, що в 46 років можна виходити і перемагати. Я не збираюся зупинятися на досягнутому. Так, сьогодні поразка. Будемо тренуватися далі. Упевнений, що попереду ще багато перемог», — зазначив, у свою чергу, 41-річний Сергій Харитонов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА двома ударами «вирубав» суперника на турнірі в Сінгапурі.

Фото Twitter BellatorMMA

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