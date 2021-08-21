Приховували стосунки цілих 11 років: віце-чемпіон світу чекає на дитину від зведеної сестри

Знаменитий португальський мотогонщик Мігел Олівейра, який одружився місяць тому на своїй зведеній сестрі, оголосив на своїй сторінці в Instagram, що чекає на дитину, повідомляє sportbible.com.

Дружина спортсмена, 24-річна Андрія Пімента — донька другої дружини його батька. Олівейра познайомився з нею, коли йому було 13 років, а їй — 11. Пара цілих 11 років приховувала стосунки і оголосила про них лише в 2019 році.

«До кохання у нас була велика дружба. Ми разом виросли і в якийсь момент зрозуміли, що наші стосунки — не просто дружба, а дуже сильне кохання», — зізнався Мігел Олівейра, на гоночному шоломі якого тепер красується напис Bebe a Bordo («Дитина на борту»).

До речі, батько гонщика, Пауло, підтримав сина: «Я щасливий, що мій син одружився на жінці свого життя».

За інформацією португальських ЗМІ, дитина у пари має народитися на початку 2022 року.

Зазначимо, що 26-річний Мігел Олівейра в 2015 році став віце-чемпіоном світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP у класі Moto3. У минулому році він став першим португальцем, який виграв етап MotoGP — Гран-прі Штирії.

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Фото Instagram

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