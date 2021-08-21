Команда України стала чемпіоном світу з шашок, випередивши… п'ять збірних Росії

Чоловіча збірна України здобула «золото» командного чемпіонату світу з шашок-64 у форматі швидкої гри, який проходить в турецькій Каппадокії.

Честь нашої країни відстоювали харків'янин Юрій Анікєєв, який нещодавно став чемпіоном Європи з шашок-64, Фелікс Шепель з Дніпра та Денис Шкатула з Вінниці.

Примітно, що в ході змагань (8 хвилин на партію + 4 секунди за кожен хід) наші хлопці обійшли відразу п'ять (!) збірних Росії, які сформовали за принципом поділу країни на федеральні округи (команда країни-агресора отримала таке право як лідер у цьому виді спорту), повідомляє sport.ua. У поєдинках з принциповими суперниками «жовто-сині» не зазнали жодної поразки — три перемоги (5:1, 5:1, 4:2) і дві нічиї (3:3 і 3:3), набравши на фініші 16 очок з 18 можливих.

Піднялася на п'єдестал пошани світової першості і жіноча збірна України, честь якої відстоювали Олена Коротка з Дніпра і киянка Юлія Макаренкова (на фото разом з чоловіками-чемпіонами). Наші дівчата поступилися лише одній з чотирьох команд Росії, ставши віце-чемпіонками світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 13-річна українка Кіра Макогоненко стала чемпіонкою Європи з боксу.

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