«Плече! ## трясця твоєї матері…»: Жан Беленюк вперше показав, як «зламався» перед Олімпіадою

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який приніс Україні єдину золоту медаль Олімпійських ігор у Токіо, вперше показав, як за два тижні до змагань отримав серйозну травму, яка могла поставити хрест на його олімпійських сподіваннях.

За словами атлета, який потрапив під санкції в Росії, під час тренування він невдало приземлився ліктем на мокрий від поту мат і вперше в кар'єрі його плече вилетіло з суглобової сумки — перед очима Жана пронеслися всі п'ять років підготовки.

На своїй сторінці в Instagram Жан опублікував відео того злощасного тренування. Коли борець страждав від болю, закадровий голос вимовив: «Плече! ## трясця твої матері…» (у відео присутня нецензурна лексика!)

«12.07.21 — день, який запам'ятаю точно на все життя, — написав Жан Беленюк. — Мені здавалося, що він розтоптав мої мрії, що він помножив на нуль роки важкої роботи. Єдине запитання, яке мене в той момент цікавило: „За що!?“ Озираючись назад, розумію, що, можливо, так і було необхідно! Це той випадок, коли приказка „Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими“ знаходить абсолютно нове значення… Ми завжди стоїмо перед вибором — здатися, або продовжити боротьбу! Продовжуйте — це вибір сильних, за який вам ніхто не посміє дорікнути! І в першу чергу Ти сам».

До речі, після повернення з Японії Жану Беленюку присвоїли звання старшого лейтенанта ЗСУ та вручили нагородний пістолет Макарова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк поділився подробицями трагічної загибелі батька.

Фото Instagram

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