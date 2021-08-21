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Спорт

Віце-чемпіон Євро-2020 приніс на підписання контракту з «Арсеналом» прах дідуся

19:37 21 серпня 2021
Аарон Рамсдейл

Віце-чемпіон Євро-2020 в складі збірної Англії, воротар «Шеффілд Юнайдед» Аарон Рамсдейл перейшов у лондонський «Арсенал» за 28 млн євро, уклавши з «канонірами» контракт на чотири роки. Здавалося, рядовий трансфер, нехай і вартісний.

Ось тільки річ у тому, що 23-річний воротар прийшов на підписання угоди з іменитим клубом з мішечком, в якому знаходився… прах його дідуся Рона. В інтерв'ю виданню Mirror Рамсдейл повідав, що його дід довго чекав на онуків і не встиг дочекатися звістки про вагітність дочки. Він помер того ж дня, коли мати нинішнього новачка «Арсенала» дізналася про вагітність.

Аарон Рамсдейл з батьками, коханою і прахом дідуся

Зазначимо, що в минулому сезоні голкіпер зіграв у складі «Шеффілда» 48 матчів у всіх турнірах, а його клуб у підсумку вилетів з англійської прем'єр-ліги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст Ерік Дайєр заповів розвіяти його прах над стадіоном «Тоттенхема».

Фото Twitter ФК «Арсенал»

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