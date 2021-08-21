«Шахтар», 80 хвилин граючи в більшості, вивіз розгромну перемогу з Одеси: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 21 серпня, матчами в Луцьку, Дніпрі та Одесі продовжилася програма 5-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 5-й тур

21 серпня (субота)

«Чорноморець» (Одеса) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Судаков, 34, Патрік, 45+6, Соломон, 90+4). На 13-й хвилині вилучений Білошевський («Чорноморець»).

«Шахтар»: Пʼятов, Конопля, Кривцов, Матвієнко (Вітао, 62), Ісмаїлі (Корнієнко, 63), Степаненко, Мудрик, Судаков (Соломон, 70), Патрік (Маркос Антоніо, 62), Марлос, Сікан (Дентіньо, 80).

На матч до Одеси підопічні Роберто де Дзербі прибули між вирішальними поєдинками кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Монако» («Шахтар» виграв у гостях — 1:0 і тепер прийме суперника 25 серпня в Харкові). Родзинки протистоянню новачка УПЛ і віце-чемпіона країни додавав той факт, що «Чорноморець» у нинішньому сезоні очолює колишній тренерський штаб молодіжної команди «Динамо» на чолі з Юрієм Морозом, а в складі команди виступає 14 (!) футболістів, орендованих у принципового суперника гірників.

Пам'ятаючи про вирішальну гру за путівку до Ліги чемпіонів, тренерський штаб «Шахтаря» дав перепочити цілій групі провідних футболістів. Наприклад, Трубін, Марлос, Майкон, Коноплянка та Педріньо взагалі не прилетіли до Південної Пальміри, а Вітао, Додо, Маркос Антоніо, Соломон, Тете і Траоре з перших хвилин залишилися в запасі. У підсумку вряди-годи в «основі» гірників на поле вийшли відразу дев'ять українців (у складі «оранжево-чорних» дебютував захисник Конопля).

Завдання гостей помітно полегшилося вже на 13-й хвилині, коли рефері після перегляду VAR за грубий фол на Патріку показав пряму червону картку півзахиснику «моряків» Білошевському.

Здавалося, розіграти зайвого команді де Дзербі труднощів не складе, але молоді підопічні Мороза, до їхньої честі, і вдесятьох попили чимало крові у куди більш досвідченого суперника. Чого лише варті удар Авагімяна в штангу і гол Путрі, скасований через крихітний офсайд.

У підсумку свою справу зробив вищий клас гравців «Шахтаря» — Судаков (забив за донеччан вперше з жовтня минулого року і не зміг дограти зустріч через травму), Патрік та Соломон забили у ворота одеситів три м'ячі. Хоча дзвіночки в обороні колективу, який очолив турнірну таблицю УПЛ, лунали не раз…

«Дніпро-1» — «Рух» (Львів) — 2:0 (Ігнатенко, 28, Назаренко, 35).

На поєдинок проти львів'ян підопічні Ігора Йовічевіча вийшли без одного з лідерів команди Піхальонка, котрий дістав два матчі дискваліфікації за те, що у зустрічі проти «Десни» (1:2) обматюкав арбітра Катерину Монзуль і отримав червону картку.

У грі проти «Руха» футболісти «Дніпра-1» вирішили діяти не словом, а ділом, завдяки точним ударам Ігнатенка і Назаренка відсвяткувавши другу в сезоні перемогу в рідних стінах.

«Верес» (Рівне) — «Минай» — 1:0 (Гегедош, 60). На 66-й хвилині Білоног («Минай») не реалізував пенальті, а на 90+3-й — вилучений Дахновський («Верес»).

Команда Юрія Вірта, дограючи останні секунди зустрічі в меншості, відсвяткувала на стадіоні «Авангард» у Луцьку свій перший успіх після повернення до УПЛ. За іронією долі, три очки «Вересу» приніс точний удар колишнього форварда… «Миная» Гегедоша.

У команди Василя Кобіна, який через дискваліфікацію спостерігав за грою з трибуни (там і попалити, виявляється, можна), був відмінний шанс зрівняти рахунок, але Білоног, пробиваючи пенальті (Селезньова до того моменту вже замінили), програв дуель голкіперу рівнян Когуту. У минулому турі 11-метровий удар не реалізував «Верес», тепер з «точки» вже пробачили команду з Рівного.

20 серпня (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Металіст-1925» (Харків) — 2:0 (Чеснаков, 41, Ткачук, 55, в свої ворота). На 47-й хвилині Батюшин («Металіст-1925») не реалізував пенальті.

Турнірне становище:

1. «Шахтар» — 12 очок (5 матчів);

2. «Десна» — 12 (4);

3. «Ворскла» — 11 (5);

4. «Динамо» — 10 (4);

5. «Дніпро-1» — 10 (5);

6. «Олександрія» — 7 (4);

7. «Металіст-1925» — 6 (5);

8. «Колос» — 5 (3);

9. «Верес» — 5 (5);

10. «Зоря» — 4 (4);

11. «Минай» — 4 (4);

12. «Рух» — 4 (5);

13. «Чорноморець» — 3 (5);

14. «Львів» — 2 (4);

15. «Маріуполь» — 1 (4);

16. «Інгулець» — 1 (4).

Бомбардири: 4 голи — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»).

Також в 5-му турі УПЛ будуть зіграні матчі: «Маріуполь» — «Зоря», «Колос» — «Олександрія», «Динамо» — «Десна» (22 серпня), «Львів» — «Інгулець» (23 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» Марлос відмовився виступати за збірну України.

Фото ФК «Шахтар»

155

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter