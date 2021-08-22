У ніч на неділю, 22 серпня, в розважальному комплексі T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) відбувся вечір боксу, в головному бою якого за пояс WBA у напівсередній вазі зійшлися легендарний 42-річний філіппінець Менні Пакʼяо (62 перемоги, 39 з них — нокаутом, 8 поразок, 2 нічиї), який не виходив на ринг з липня 2019 року, і 35-річний кубинець, котрий мешкає у Штатах, «суперчемпіон» WBA Йорденіс Угас (27 перемог, 12 з них — нокаутом, 4 поразки).

Поєдинок, який обидва боксери закінчували з серйозними розсіченнями, тривав усі 12 раундів. Пакʼяо бив частіше (815 ударів проти 405), але Угас був точнішим (джеби — 50:42, силові удари — 101:88). У підсумку судді одноголосним рішенням віддали перемогу кубинцеві — 115:113, 116:112, 116:112.

До речі, колишній чемпіон світу в восьми дивізіонах Пакʼяо повинен був битися з чемпіоном світу WBC і IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом, але тому довелося менше ніж за два тижні до бою лягати на операційний шар через розрив сітківки лівого ока, і заміною став Угас. За іронією долі, саме цей боксер отримав титул «суперчемпіона» WBA, який відібрали у… Пакʼяо, оскільки філіппінець рідко виходив на ринг і став «чемпіоном у відпустці» (в 2017-му і 2018-му — у Менні по одному бою, в 2019-му — два, а в 2020-му — жодного). Повернути собі пояс легендарний боксер не зумів.

До речі, вже багато років Менні Пакʼяо займається на батьківщині політикою. Колишній депутат місцевого парламенту має намір стати президентом Філіппін і продовжити допомагати співвітчизникам. Уже зараз боксер будує будинки, допомагає нужденним і іноді роздає гроші. А ще інколи виходить на ринг. Не завжди, щоправда, успішно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український суперважковаговик Олександр Усик 25 вересня битиметься в Лондоні з британцем Ентоні Джошуа.

Фото WBA Boxing

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