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Спорт

Українка Ірина Геращенко виграла етап «Діамантової ліги» в США: відео переможного стрибка

10:02 22 серпня 2021
Ірина Геращенко

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко, яка посіла на Олімпійських іграх у Токіо четверте місце, вперше в кар'єрі стала переможницею етапу «Діамантової ліги».

На змаганнях в Юджині (США) 26-річна киянка здобула «золото» в перестрибуванні з бронзовим призером ЧС-2019 американкою Вашті Каннінгем. Обидві спортсменки з другої спроби взяли 198 см і обом не скорилася висота 200 см. Для визначення чемпіонки потрібні були додаткові спроби: міцнішими нерви в перестрибуванні виявилися в українки (до речі, Ірина, стрибнувши, як і в Токіо, на 198 см, повторила свій найкращий результат сезону).

Зазначимо, що у змаганнях в США брала участь ще одна наша стрибунка у висоту Юлія Левченко, яка подолала планку на висоті 190 см і фінішувала четвертою, лише за спробами на попередній висоті поступившись Каміллі Лічвінко з Польщі.

Додамо, що етап «Діамантової ліги» в Юджині пропустили бронзовий призер Олімпіади-2020 українка Ярослава Магучіх і чемпіонка Ігор у столиці Японії росіянка Марія Ласіцкене, якій відмовили у видачі американської візи. Нагадаємо, що після спільного фото Магучіх і Ласіцкене після змагань у Токіо вибухнув скандал.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучіх виграла етап «Діамантової ліги» в Стокгольмі.

Фото Instagram

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