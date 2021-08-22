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Спорт

Я відмовляюся від українського громадянства, — Оксана Баюл

11:00 22 серпня 2021
Оксана Баюл

Перша в історії незалежної України олімпійська чемпіонка, знаменита фігуристка Оксана Баюл, яка нещодавно зворушливо привітала свою маму, котра померла, відмовилася від українського громадянства. Про це спортсменка, яка з 1994 року мешкає у США, напередодні 30-річчя Незалежності нашої країни повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Я роблю це, — написала 43-річна Оксана Баюл. — Я дуже схвильована, США. Настав час. Слава богу, за все спасибі. Я більше нічого нікому не намагаюся довести. Ні, так ні — головою об бортик без мене. Конституція України проголошує, що в Україні дозволене лише одне громадянство… Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України в правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства».

Чемпіонка Ігор-1994 року в Ліллехаммері не пояснила причин свого вчинку. Однак, схоже, спортсменка образилася на те, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності України.

Додамо, що Оксана Баюл — не лише володарка олімпійського «золота», але й чемпіонка світу, а також дворазовий призер чемпіонатів Європи. Вона одружена з мільйонером італійського походження Карло Фаріно, який свого часу співробітничав зі Стінгом і Майклом Джексоном. У пари зростає 6-річна донька Софія, яка робить перші успіхи у фігурному катанні.

Оксана Баюл з чоловіком та донькою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Оксана Баюл розповіла про проблеми з алкоголем і вигадану аварію.

Фото Instagram

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