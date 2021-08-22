Влада Седан показала шикарну фігуру через три тижні після пологів

Тележурналістка Влада Седан, котра стала на початку серпня мамою, продемонструвала свою чудову форму через три тижні після пологів.

Дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка поділилася в Instagram знімком, на якому красуня зі стрункими ногами позує в персиковому купальнику з накинутою зверху білою сорочкою. Місцем локації Влада вказала Голівуд (штат Флорида, США), де з'явилося на світ її малятко.

Нагадаємо, що 1 серпня Влада Седан народила доньку, яку батьки назвали Євою. 24 серпня зоряна пара відзначить першу річницю весілля, що відбулося в 2020-му в Києві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як Олександр Зінченко зустрів кохану з пологового будинку.

Фото Instagram

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