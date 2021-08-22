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Спорт

Влада Седан показала шикарну фігуру через три тижні після пологів

15:05 22 серпня 2021
Влада Седан

Тележурналістка Влада Седан, котра стала на початку серпня мамою, продемонструвала свою чудову форму через три тижні після пологів.

Дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка поділилася в Instagram знімком, на якому красуня зі стрункими ногами позує в персиковому купальнику з накинутою зверху білою сорочкою. Місцем локації Влада вказала Голівуд (штат Флорида, США), де з'явилося на світ її малятко.

Нагадаємо, що 1 серпня Влада Седан народила доньку, яку батьки назвали Євою. 24 серпня зоряна пара відзначить першу річницю весілля, що відбулося в 2020-му в Києві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як Олександр Зінченко зустрів кохану з пологового будинку.

Фото Instagram

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