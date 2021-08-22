Руслан Ротань забив два м'ячі-красені за збірну Легенд світового футболу: відео голів

На стадіоні «Сконто» в Ризі відбувся матч між збірними Легенд світового футболу та Легенд футболу Латвії, присвячений 100-річчю Латвійської федерації футболу, повідомляє lff.lv.

У складі світових зірок пліч-о-пліч з португальцями Луїшем Фігу і Нуну Гомешем, німцем Кевіном Кураньї, французами Флораном Малуда, Луї Саа та іншими знаменитими гравцями на запрошення організаторів зіграв 39-річний екс-футболіст збірної України (100 матчів в її складі!) Руслан Ротань. Два голи-красені нинішнього наставника молодіжної збірної нашої країни допомогли гостям свята розгромити місцеву команду — 6:1.

Перший гол Ротаня

Другий гол Ротаня

Додамо, що за команду Легенд футболу Латвії зіграли добре знайомі українським уболівальникам екс-динамівець Маріс Верпаковскіс та колишній форвард «Шахтаря» Андрій Штолцерс.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Ротань вп'яте став батьком.

Фото lff.lv

204

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter