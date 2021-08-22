26.60 / 26.82 30.97 / 31.37
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Руслан Ротань забив два м'ячі-красені за збірну Легенд світового футболу: відео голів

17:38 22 серпня 2021
Руслан Ротань і Нуну Гомеш

На стадіоні «Сконто» в Ризі відбувся матч між збірними Легенд світового футболу та Легенд футболу Латвії, присвячений 100-річчю Латвійської федерації футболу, повідомляє lff.lv.

У складі світових зірок пліч-о-пліч з португальцями Луїшем Фігу і Нуну Гомешем, німцем Кевіном Кураньї, французами Флораном Малуда, Луї Саа та іншими знаменитими гравцями на запрошення організаторів зіграв 39-річний екс-футболіст збірної України (100 матчів в її складі!) Руслан Ротань. Два голи-красені нинішнього наставника молодіжної збірної нашої країни допомогли гостям свята розгромити місцеву команду — 6:1.

Перший гол Ротаня

Другий гол Ротаня

Додамо, що за команду Легенд футболу Латвії зіграли добре знайомі українським уболівальникам екс-динамівець Маріс Верпаковскіс та колишній форвард «Шахтаря» Андрій Штолцерс.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Ротань вп'яте став батьком.

Фото lff.lv

204

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

Медуза і водорості

У навали медуз в Азовському і Чорному морях три причини, але грошей на вирішення проблеми немає, — вчений

«Осетровий» повний місяць 22 серпня: що обов&#39;язково потрібно зробити в цей день

«Осетровий» повний місяць 22 серпня: що обов'язково потрібно зробити в цей день

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз&#39;єднання з DZIDZIO

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз'єднання з DZIDZIO

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.