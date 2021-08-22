«Динамо» під наглядом Луческу і Шевченка жорстко помстилося «Десні» за два роки без перемог: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 22 серпня, матчами в Маріуполі, Ковалівці та Києві продовжився 5-й тур вітчизняної прем'єр-ліги. 12 м'ячів — у трьох поєдинках!

Чемпіонат України. 5-й тур

22 серпня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Десна» (Чернігів) — 4:0 (Буяльський, 30, 56, Циганков, 37, з пенальті, Завійський, 78, у свої ворота).

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Забарний, Кендзьора, Сирота (Тимчик, 67), Сидорчук (Шепелєв, 67), Циганков (Караваєв, 67), Буяльський, Шапаренко, Антюх (Леднєв, 77), Гармаш (Шкурін, 46).

Команду з Чернігова, яка незважаючи на серйозні кадрові втрати (пішли 15 гравців!) дуже добре розпочала новий сезон у прем'єр-лізі, не втративши жодного очка в чотирьох стартових зустрічах, сміливо можна назвати одним з найбільш незручних суперників «Динамо». Ще б пак! До нинішнього візиту до Києва команда Олександра Рябоконя, яку найближчим часом може поповнити екс-динамівець Хачеріді, не програвала гранду в чотирьох (!) матчах поспіль (перемога і три нічиї).

Після перерви до табору «Динамо» повернувся Мірча Луческу. Але займати місце на тренерській лаві лікарі 76-річному фахівцеві поки не рекомендують, і він стежив за розвитком подій з VIP-ложі. При цьому навіть до заявки на зустріч на своїй клубній арені імені Валерія Лобановського динамівці не включили Бущана, Вербича, Родрігеса, Раміреса та Супрягу.

Після клацання по носі у вигляді втрати очок у грі з «Інгульцем» (1:1) «біло-сині» розпочали зустріч проти «Десни», яку відвідав Андрій Шевченко, куди зібраніше і вже до перерви оформили у ворота Литовки два м'ячі. Спочатку Буяльський забив гол-шедевр ударом в дальній верхній кут, а незабаром ще й заробив пенальті, який рефері Пасхал призначив, щоправда, лише після підказки VAR. Циганков з «точки» був точний — 2:0 до перерви (при цьому гравці «Десни» Безбородько, Тотовицький і Калитвинцев могли себе картати за нереалізовані моменти біля воріт Бойка).

Незабаром після відновлення гри у воротах колективу з Чернігова побував третій м'яч. Після невдалої зкидки Завійським м'яча своєму голкіперу Буяльський забив свій другий м'яч у поєдинку і четвертий усезоні — 3:0. А незабаром Завійському довелося ще раз схопитися за голову: після удару головою білоруського форварда киян Шкуріна м'яч від захисника «Десни» зрикошетив у ворота — 4:0.

Динамівці вперше з грудня 2019 року обіграли «Десну» і повернули собі лідерство в прем'єр-лізі. Нагадаємо, що 26 серпня (о 19:00) — жеребкування Ліги чемпіонів, за підсумками якої команда Луческу дізнається своїх суперників в групі.

«Маріуполь» — «Зоря» (Луганськ) — 3:4 (Кулаков, 47, Світюха, 79, Микитишин, 89 — Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32).

Підопічні Віктора Скрипника після прикрої поразки в Лізі Європи від «Рапіда» (0:3) почали зганяти свою злість на аутсайдері УПЛ, забивши у ворота «Маріуполя» три м'ячі протягом 10-хвилинки у першому таймі.

Відразу після перерви молода команда Остапа Маркевича завдяки четвертому в сезоні голу Кулакова спробувала відродити інтригу, але іранець Шахаб, який оформив «дубль», здавалося, швидко її поховав.

Тільки ось рано розслабилися гості після серії замін: юні Світюха і Микитишин довели рахунок до 3:4, забезпечивши команді Скрипника валідольну кінцівку.

До речі, в Маріуполі зіграно найрезультативніший матч сезону. За іронією долі, в попередньому «голепаді» теж брав участь бронзовий призер УПЛ («Інгулець» — «Зоря» — 1:5).

У найближчий четвер у «Зорі», у якої «зламався» основний голкіпер Шевченко, в Запоріжжі зустріч-відповідь проти «Рапіда». Пан або пропав. Якщо луганчани зможуть зробити маленький футбольний подвиг, то проб'ються до групового турніру Ліги Європи, якщо ж ні, то проведуть єврокубкову осінь в Лізі конференцій (жеребкування обох турнірів — 27 серпня).

«Колос» (Ковалівка) — «Олександрія» — 0:1 (Бабогло, 51).

Олександрійці, які змінили в міжсезоння не лише тренерський штаб, а й добру половину складу, продовжують сенсаційно збирати скальпи учасників єврокубків. Перемігши раніше «Зорю» (1:0) і «Шахтар» (2:1), підопічні Юрія Гури вперше вивезли три очки з Ковалівки. Долю зустрічі на користь гостей вирішив точний удар головою захисника Бабогло після подачі кутового.

21 серпня (субота)

«Чорноморець» (Одеса) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Судаков, 34, Патрік, 45+6, Соломон, 90+4). На 13-й хвилині вилучений Білошевський («Чорноморець»).

«Дніпро-1» — «Рух» (Львів) — 2:0 (Ігнатенко, 28, Назаренко, 35).

«Верес» (Рівне) — «Минай» — 1:0 (Гегедош, 60). На 66-й хвилині Білоног («Минай») не реалізував пенальті, а на 90+3-й — вилучений Дахновський («Верес»).

20 серпня (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Металіст-1925» (Харків) — 2:0 (Чеснаков, 41, Ткачук, 55, у свої ворота). На 47-й хвилині Батюшин («Металіст-1925») не реалізував пенальті.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 13 очок (5 матчів);

2. «Шахтар» — 12 (5);

3. «Десна» — 12 (5);

4. «Ворскла» — 11 (5);

5. «Дніпро-1» — 10 (5);

6. «Олександрія» — 10 (5);

7. «Зоря» — 7 (5);

8. «Металіст-1925» — 6 (5);

9. «Колос» — 5 (4);

10. «Верес» — 5 (5);

11. «Минай» — 4 (4);

12. «Рух» — 4 (5);

13. «Чорноморець» — 3 (5);

14. «Львів» — 2 (4);

15. «Маріуполь» — 1 (5);

16. «Інгулець» — 1 (4).

Бомбардири: 4 голи — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Віталій Буяльський («Динамо»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»).

В останньому матчі 5-го туру УПЛ в понеділок, 23 серпня, зіграють «Львів» і «Інгулець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наставник «Динамо» Мірча Луческу переніс операцію.

Фото ФК «Динамо»

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