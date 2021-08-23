Рвонули на поле мстити Пайєту: ультрас зірвали матч чемпіонату Франції з футболу

Поєдинок 3-го туру елітного дивізіону чемпіонату Франції з футболу, в який перебрався Ліонель Мессі, між «Ніццою» і «Марселем» завершився скандалом.

На 74-й хвилині за рахунку 1:0 на користь своїх улюбленців уболівальники «Ніцци» почали кидати з трибун пляшки з водою в бік футболістів суперника.

В результаті одна з пляшок потрапила в голову півзахисника гостей, віце-чемпіону Євро-2016 Дімітрі Пайєта (саме він у фіналі «зламав» Кріштіану Роналду). Той не знітився і почав кидати ємності з водою назад на трибуну ультрас. Це викликало лють у фанатів «Ніцци», і вони натовпом рвонули на поле, щоб вчинити самосуд над Пайєтом і його партнерами по команді.

«Марсель», незважаючи на вимоги Федерації футболу Франції, відмовився догравати матч, і суддя дав фінальний свисток.

За даними RMC, постраждали як мінімум троє футболістів «Марселя», зокрема Маттео Гендузі і Луан Перес. Також пошкодження отримали фанати «Ніцци».

Футболісти "Марселя" показали свої ушкодження

«Каталізатором конфлікту стала поведінка двох гравців» Марселя «. Дуже шкода, що все так закінчилося. Все абсолютно ясно… Співробітники служби безпеки „Марселя“ не повинні були виходити на поле і бити наших гравців. Я дійсно не розумію, чому „Марсель“ відмовився від продовження гри», — наводить слова президента «Ніцци» Жан-П'єра Рів'єра RMC.

«Нам потрібно створити прецеденти для французького футболу. Суддя був на нашому боці, він підтвердив, що наша безпека не була гарантована.

Його рішення полягало в тому, щоб не продовжувати матч, але Федерація футболу Франції наполягла на іншому варіанті. Вони хотіли дограти зустріч. Це неприйнятно для нас, тому ми вирішили більше не виходити на поле", — заявив, у свою чергу, президент «Марселя» Пабло Лонгорія.

Тепер рішення про остаточний результат цієї гри прийме Професіональна ліга Франції (LFP). Швидше за все, «Марселю» за відмову продовжити поєдинок зарахують технічну поразку — 0:3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Динамо» Бущан втрутився в конфлікт Луческу з фанатами в Тернополі.

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