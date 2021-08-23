«Шахтар» — «Монако»: на кого ставлять букмекери в боротьбі за путівку до Ліги чемпіонів

У середу, 25 серпня, на стадіоні «Металіст» у Харкові після матчу-відповіді раунду плей-оф між донецьким «Шахтарем» і французьким «Монако» (в першій зустрічі гірники перемогли суперника в гостях — 1:0) визначиться володар путівки до групового турніру Ліги чемпіонів (початок зустрічі — о 22:00). Нагадаємо, що вихід до основної сітки турніру в нинішньому сезоні гарантує кожному клубу 15,64 млн євро призових від УЄФА.

Раніше «Шахтар» сім разів приймав на своєму полі представників французького чемпіонату, відсвяткувавши три перемоги (над «Монако» в 1979-му — 2:1, над «Марселем» — 2:0 в 2009-му і над «Тулузою» — 4:0 в 2009-му), тричі зігравши внічию (з «Ліллем» — 0:0 в 2006-му, з «Нансі» — 1:1 в 2007-му і з «Ліоном» — 1:1 в 2018-му) і одного разу поступившись (з «ПСЖ» — 0:3 в 2016-му).

«Монако» за роки виступів в єврокубках двічі грав на полях українських клубів в Кубку УЄФА, поступившись в 1979 році у Донецьку «Шахтарю» — 1:2 і зігравши внічию в 1990-му в Одесі з «Чорноморцем» — 0:0 (тоді тренером монегасків був знаменитий нині Арсен Венгер). При цьому за сумою двох зустрічей представники князівства обидва рази проходили далі.

Цього разу букмекери бачать фаворитом двоматчевого протистояння віце-чемпіона України, приймаючи ставки на матч-відповідь (основний час) і вихід до групи кожного з суперників з такими коефіцієнтами.

«Паріматч»: перемога «Шахтаря» — 2,80, нічия — 3,45, виграш «Монако» — 2,45. Прохід українського клубу в групу — 1,30, прохід французького — 3,50.

William Hill: перемога «Шахтаря» — 2,75, нічия — 3,30, виграш «Монако» — 2,37. Прохід українського клубу в групу — 1,36, прохід французького — 3,00.

Favbet: перемога «Шахтаря» — 3,00, нічия — 3,51, виграш «Монако» — 2,51. Прохід українського клубу в групу — 1,35, прохід французького — 3,40.

1xBet: перемога «Шахтаря» — 2,95, нічия — 3,6, виграш «Монако» — 2,508. Прохід українського клубу в групу — 1,36, прохід французького — 3,15.

«Олімп»: перемога «Шахтаря» — 2,89, нічия — 3,49, виграш «Монако» — 2,45. Прохід українського клубу в групу — 1,37, прохід французького — 3,14.

Нагадаємо, що жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів, в якому точно зіграє київське «Динамо», відбудеться у четвер, 26 серпня, о 19:00. «ФАКТИ» проведуть онлайн-траснсляцію церемонії в Стамбулі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» в матчі чемпіонату України розгромив в гостях «Чорноморець».

Фото ФК «Шахтар»

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