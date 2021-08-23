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Спорт

«Борщ тече в моїх венах»: Світоліна знайшла улюблене блюдо навіть в Чикаго

12:09 23 серпня 2021
Еліна Світоліна

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (6-а в світі), котра стала бронзовим призером Олімпійських ігор, на цьому тижні виступить на турнірі серії WTA 250 у Чикаго (США).

Поки ж, під час паузи між тренуваннями, 26-річна одеситка навідалася до українського ресторану «Тризуб», де покуштувала свій улюблений борщ.

«Борщ тече в моїх венах», — підписала публікацію в Instagram Еліна Світоліна.

До речі, минулого тижня Еліна мило привітала свого чоловіка - французького тенісиста Гаеля Монфіса - з 500-ю перемогою в професіональній кар'єрі.

Що ж стосується турніру в Чикаго, то 26-річна одеситка стартує там пізно ввечері в понеділок, 23 серпня, поєдинком проти 20-річної Клари Бюрель (93-я) з Франції.

А ось ще одна українка Марта Костюк (56-а) вже успішно подолала стадію 1/16 фіналу змагань в Чикаго, обігравши в двох сетах канадку Кетрін Себов (310-а) — 6:0, 6:2 і тепер битиметься проти естонки Каї Канепі (69-а), яка вибила з турніру нашу співвітчизницю Ангеліну Калініну (3:6, 6:2, 7:5).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна невдало виступила на турнірі в Монреалі і змаганнях у Цинциннаті.

Фото Jessie48, Instagram

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