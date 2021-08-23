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Спорт

Помер легендарний форвард-рекордсмен із Залу хокейної слави НХЛ

14:23 23 серпня 2021
Род Жильбер

Легендарний канадський нападник «Нью-Йорк Рейнджерс» Род Жільбер помер у віці 80 років, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Усю свою яскраву кар'єру, на якій ледь не було поставлено хрест у 18 років (Род послизнувся на розкиданому на льоду смітті і зламав хребець — його тимчасово паралізувало), хокеїст провів в одному клубі, виступаючи за «Рейнджерс» з 1961 по 1978 рік.

Род Жільбер — найкращий снайпер (406 голів) і бомбардир (1021 очко, 406 + 615) в історії нью-йоркського клубу в регулярних чемпіонатах НХЛ. Він був першим гравцем в історії «Нью-Йорка», чий номер (7-й) вилучили з обігу і підняли 14 жовтня 1979 року під склепіннями «Медісон Сквер Гарден». Три роки по тому знаменитого форварда, який в 1972-му був одним з учасників знаменитої серії ігор проти збірної Радянського Союзу, включили до Зали хокейної слави НХЛ.

Пішовши з професіонального хокею, Жільбер відкрив на Манхеттені власний ресторан Gilbert's. У 1991 році він одружився з Джудіт Крісті (церемонію проводив мер Нью-Йорка), у шлюбі з якою виховав чотирьох дітей.

Род Жільбер з дружиною Джудіт

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний хокейний воротар Тоні Еспозіто помер від раку.

Фото NHL.com

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