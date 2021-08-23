«Шахтар» — «Монако»: де і коли дивитися онлайн матч-відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів

У середу, 25 серпня, в присутності уболівальників на харківській арені «Металіст» донецький «Шахтар» проведе матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти французького «Монако» (арбітр — Ентоні Тейлор з Англії). Нагадаємо, що перша зустріч суперників на стадіоні «Луї II» закінчилася перемогою українського клубу — 1:0.

У минулі вихідні підопічні Роберто де Дзербі та Ніко Ковача провели чергові матчі в своїх національних лігах. «Шахтар» у 5-му турі чемпіонату України розгромив в гостях «Чорноморець», який грав з 13-ї хвилини в меншості, — 3:0 (Судаков, 34, Патрік, 45+6, Соломон, 90+4) і посідає в турнірній таблиці чемпіонату України друге місце.

У свою чергу, «Монако» зазнав чергової невдачі в чемпіонаті Франції, поступившись в рідних стінах «Лансу» — 0:2 (Ганаго, 51, Банза, 90+3; на 60-й хвилині вилучений Дукур з «Ланса», а на 86-й — Головін з «Монако») і опустившись в лізі 1 на передостанню, 19-у, позицію.

Відеоогляд матчу «Монако» — «Ланс» — 0:2

У прямій трансляції поєдинок «Шахтар» — «Монако» на території України покаже о 22:00 онлайн-сервіс MEGOGO. Також прямий ефір з Харкова запланований на каналі «Матч!» (Росія).

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

25 серпня (середа)

«Шахтар» — «Монако» 22:00 MEGOGO, «Матч!» (Росія)

Як відомо, переможець двоматчевого протистояння проб'ється до групового турніру Ліги чемпіонів, а той, хто програв, — до групи Ліги Європи.

Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів — 26 серпня (о 19:00), Ліги Європи — 27 серпня (о 13:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери назвали фаворита двоматчевого протистояння «Шахтаря» і «Монако».

Фото ФК «Шахтар»

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